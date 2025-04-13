李佳芯勤練歌 自薦唱劇集主題曲 性格被動 感情隨緣 (17:01)

提到剛開工作室，Ali指運作逐步來，工作有主導權，和遇到可以共同進退的人最難得。（林蘊兒攝）

Ali自覺歌藝有進步，有信心可以自薦唱主題曲，她表示以前現場唱歌經驗少才比較緊張，她一直跟老師學唱歌。（林蘊兒攝）

李佳芯（Ali）今天（13日）以品牌大使身分，出席於西九文化區舉行的步行運動。Ali離開無綫後自組工作室，預告將與黎諾懿繼《BB來了》之後再續劇緣，參與由馬來西亞製作的新劇《義和》，由於細節仍洽談中，暫未能劇透故事內容和角色。

Ali首次跟馬來西亞製作班底合作，充滿期待，她說：「在公在私我和黎諾懿都好朋友和好拍檔，與他再合作做對手戲，是接劇原因之一，與不同地區團隊合作是新嘗試。如果成事，將會在6月至7月期間開工，預計逗留當地約2個多月。」

她解釋因劇本未定案，如果導演要求穿泳裝也願意配合，而且自覺歌藝有進步，有信心可以自薦唱主題曲。Ali強調以前現場唱歌經驗少才比較緊張，她一直跟老師學唱歌。

問到劇中和黎諾懿的角色？Ali想保留神秘感給大家驚喜；提議2人如果演母子必定夠新鮮感，她裝傻扮抗拒，以「聽不到」作回應。至於劇酬方面，她覺得與以往在無綫計騷錢的方法不同，難以比較，不過價錢是合理。

提到剛開工作室，Ali指運作逐步來，工作有主導權，和遇到可以共同進退的人最難得。Ali單身多時，追問她對感情看法，她表示努力工作，作為演員，對工作和感情事同樣處於被動。

如有心儀對象，不排除發展異地戀，她說：「對感情事會抱樂觀、正面、開心、開放態度，一切隨緣。我份人比較少主動出擊追求別人，如果真的遇到好正的人，也可以奮不顧身。不過，要遇到能交心的人並不容易，所以會期待。」

（即時娛樂）