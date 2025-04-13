鍾柔美否認走堂認有社恐 姚焯菲唔擔心炎明熹情緒 (19:10)

姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及吳若希今天（13日）到沙田擔任活動表演嘉賓，Chantel及Yumi除獻唱更以樂器表演，Chantel已於新西蘭中學畢業，但暫時未公布進一步升學決定，她說：「要和公司傾完方向，再向大家講，我一定會繼續讀書，至於在港或海外升學，暫時仍未知最後決定，一定想留港做多些工作，但要考慮哪裏讀書對我最好，都是讀書行先。」

Yumi早前被同學爆長期走堂，她直言工作對學業確有影響，但澄清並沒有因工作經常走堂，她說：「我一直都有返學，沒有走堂這回事，可能因本身有社恐，返學打扮好低調，會戴帽、口罩和眼鏡，不想被認得，返學做個普通學生，同學都好明白，這位同學可能因為見到我在名單上，但見不到我才會這樣講，我是見到這個同學的，只不過他見不到我，但沒有特別向對方澄清返。」

Chantel及Yumi表示已傳短信祝炎明熹（Gigi）生日快樂，更相約連同詹天文食飯，對於Gigi踏入20歲，感不知所措爆喊，Chantel說：「相信她是感動自己成長了。（擔心對方情緒有問題？）她一向是個幾正面的人，我也不太擔心，亦覺得大家不需要太擔心，她比較感性，容易會有很深感受，但又不是情緒有問題。」

吳若希指因遲過Chantel及Yumi簽約唱片公司，所以不是「一姐」而是年紀最大的「師妹」，她透露計劃今年推出新碟，重拾歌手身分，問是否如JW王灝兒般要自資出歌，她則道：「吓！梗係唔使啦！點解要自己畀錢？公司幫我出嘛，仲叫我勤力啲做番歌手，同公司合約長短冇關係，我同佢（JW）唔同唱片公司。」

（即時娛樂）