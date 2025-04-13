奪命提示｜劉佩玥慘被張振朗陳山聰夾攻 孖劉穎鏇郭柏妍組團唱魔音 (20:23)

陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍等主演的《奪命提示》，劇情愈趨緊湊，競猜誰是幕後操縱黑手成為網民熱話。今天（13日）眾演員盛裝打扮出席宣傳活動，5位主角連同監製文偉鴻，行catwalk chok爆登場。另外，劇集收視報捷，第3周7天跨平台總收視錄得23.2點，逾150萬觀眾收看。

現場播出預告片段，他們呼應網民近日話題，解釋拍攝開槍和打鬥動作場面時，如何在鏡頭前有風吹動頭髮的樣子。各人輪流手持強力吹風槍互噴示範，陳山聰和張振朗夾攻劉佩玥，吹到她秀髮散亂大叫，一臉狼狽，掩面傻笑，慘成被攻擊對象的劉佩玥表示，被玩沒有生氣，難得有效果令現場氣氛好。

劉穎鏇與郭柏妍對上一次宣傳，齊以女團造型出現，有網民替她們尷尬，今日穿晚裝會否比較自在舒服？劉穎鏇說純粹配合劇情需要沒想太多，亦不介意遭網民嘲她和郭柏妍是「魔音」。劉佩玥幫口自認手腳不協調，跳舞麻麻，音域比起劉穎鏇和郭柏妍更低。她們異口同聲表示，如果網民要求加收視成績好，會考慮3個女仔組女團，示範唱魔音。

陳山聰熟知劉佩玥性格玩得，才狂攻對方，相信她不會嬲。山聰稱會因應情况而玩：「除非是要我脫褲，否則點玩都得，目的帶給觀眾娛樂，未試過玩出火。如果對象是公司高層例如曾勵珍或樂易玲，就一定不敢，恐怕玩完變成為最後1次宣傳。」

（即時娛樂）