韓女團YOUNG POSSE開騷狂派心 跳勁舞向米高積遜致敬 (12:30)

韓國女團YOUNG POSSE由5名成員Yeonjung、Jiana、Sunhye、Jieun及Doeun組成，昨晚（13日）組合在新蒲崗開騷。她們以型格紅色工人服造型登場，用英語高呼「香港」，炒熱氣氛，一口氣獻唱3首歌曲《POSSE UP!》、《Loading...》及《ROTY》，全場粉絲起哄，還自發站起來應援，氣氛熱烈。

接着成員逐一自我介紹，隊長Sunhye用廣東話說「你好」，Jieun自稱「我是可愛的忙內」。YOUNG POSSE表示來到香港十分高興，一直想跟香港粉絲見面，大讚現場氣氛很好，讓她們心情激動及緊張。活動加插互動環節，成員解答粉絲問題，其中一條是「想對香港粉絲說的話」，成員均有備而來，分別用廣東話及國語說出「我愛你」、「多謝」及「我喜歡你」等，還做出不同款式心心手勢冧粉絲。

有粉絲問她們成為好朋友方法，5女表示她們不只是好朋友：「我們是相愛的關係」，私下一起用膳，還會惜惜增進感情。成員Sunhye前天（12日）是她的21歲生日，在港吃了蛋撻慶祝，全場粉絲合唱生日歌，隊友也向Sunhye送抱，場面溫馨。

YOUNG POSSE全晚演出約2小時，於尾聲大騷美式Hip Hop勁舞，向米高積遜（Michael Jackson）經典「殭屍舞」致敬，掀起全晚高潮。5名成員安歌其間走落台，與粉絲近距離接觸，表現親民。

（即時娛樂）