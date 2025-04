中年好聲音3｜黃博3奪MVP 獲林子祥邀合唱 羅逸軒劉曉昆遭淘汰 (12:46)

《中年好聲音3》昨晚(13日)播映一集為「林子祥金曲之夜」,最高分由「女大魔王」黃博的Blues Rock風《這一個夜》,以99分近乎完美分數奪得,並獲評判之一林子祥(阿Lam)選為MVP,黃博已第3次獲此獎。

阿Lam對黃博演出給予極高評價,更公開邀請她將來同台合唱:「下次我唱呢隻歌,我要搵你同我唱,你啲喉嚨聲要借嚟畀我哋用。」張佳添以「人歌合一」激讚黃博演出:「You got the blues in your blood!今日咁多人唱阿Lam嘅歌,黃博係第一個我可以用呢4個字形容:『人歌合一』,滿分!」

5位評審中四位給20分滿分,只有周國豐給19分,自認時常反高潮的他說:「我唯一扣咗好少好少分,呢首其實係傾向比較sad嘅歌,如果慘情少少...」評論未講完,肥媽已拿起膠水樽扮「爆樽」,最有趣是向來斯文正經的海兒加入戰團:「畀多支你。」周國豐笑稱似在女子監獄現場,十分爆笑!

另一個耀眼演出,是本身不諳廣東話的占士丁丁(Dan James),獻唱《真的漢子》獲得第2高分95分亮麗成績,其間他大騷beat box技能之餘,更自設英文Rap環節,成功揮低多位魔王級參賽者,連阿Lam也高舉拇指讚好,並以英文點評:「我喜歡你的風格,你唱歌的力道恰到好處,真棒。」海兒直言廣東話是世上最難的語言:「咁快嘅歌詞,都背得咁熟,仲要唱到自己style,喺個台度做咁多嘢畀觀眾睇,真係truly amazing!」肥媽對占士丁丁加設beat box和rap部分激讚:「當自己表演嘅,我覺得非常之好。」

本輪為12強晉身10強淘汰賽事,評判淘汰唱《敢愛敢做》獲80分的羅逸軒和《分分鐘需要你》獲83分的劉曉昆,分別以第12名和第11名離開《中年好聲音3》舞台。

一早預備感言「貓紙」的劉曉昆,分享感言時不禁淚灑舞台,她特別感謝坐在觀眾席的媽媽無條件支持自己:「前陣子時間,可能網上有一些評論,媽媽會跟我一起經歷,非常對不起媽媽。但是我覺得每個人都有自己長大的過程,所以我非常開心我在這裡,學會了就是一定要堅持做自己,做一個自己喜歡的人的樣子很重要。」

羅逸軒分享感言時指,現實習慣擔當照顧別人的角色,參賽追夢讓他恍如到了另一個世界般:「現實生活我係老闆、兒子、另一半,可能擔當咗好多照顧人嘅角色,參加比賽後識咗好多哥哥姐姐,好似行咗另一個世界咁,好得意個感覺,好似行咗個夢幻嘅旅程,做到好多我冇諗過會做嘅嘢。」

