奪命提示｜Julie將走火入魔教唆殺人 網民嚴選6個嫌疑人 (13:10)

謝東閔由劇集一開始已「老是常出現」，曝光率僅次於6位主角。（無綫提供圖片）

無綫劇《奪命提示》下周迎來結局周，本周將繼續有新角色登場！劇集開播至今，不少網民期待能殺出一個在《隱形戰隊》中，類似「鏗少」（阮浩棕飾）角色；本周「奪命版鏗少」強勢登場，實力動作藝人也在本周開始陸續登場。隨著劇情發展，Julie影響力不但由警隊擴散至單元主角，也由起初僅提供資訊或相片、演變至與接收信息人士溝通、甚至教唆殺人，相當可怕！

由於Julie亦正亦邪加上無所不知，網民自然大感好奇，上周已開始討論Julie真身。網民認為Julie早已潛伏在ASIB之中，根據監製文偉鴻以往劇集風格，以及《奪命》劇情鋪排，推選出以下6位是最大嫌疑人，分別是吳家樂、張國強（KK）、林子善、陳山聰、謝東閔及王菲，當中以張國強、謝東閔、陳山聰最大嫌疑！

1. 嫌疑人1號陳山聰：無綫官方社交平台昨午發放預告片，神色凝重的劉佩玥、小心翼翼跟蹤表情神秘詭異的山聰，而山聰亦似是有所計算的機心樣、配以阿Moon茫然若失又帶點失望的表情，令山聰嫌疑程度增加。

2. 嫌疑人2號張國強：KK在文偉鴻劇集之一的《城寨英雄》中，因飾演心狠手辣、剛柔並重的慈父柯萬長深入民心；加上今次飾演ASIB總話事人關長官的KK，在開劇開頭出鏡率奇低，基本上只是與阿Moon及山聰開會才會現身。根據TVB釋出的第5周劇情簡介，KK對神秘信息案件插手程度愈來愈高，而他又是掌握所有案件高度機密的核心人物，基於「好戲在後頭」定論，難免令人期待。

3. 嫌疑人3號謝東閔：與KK相反，謝東閔由劇集一開始已「老是常出現」，曝光率僅次於6位主角，所有案件均牽涉其中，還不時與6大主角有互動，加上他的角色有個易記花名「和事佬」，令網民懷疑是編劇有心安排的伏線。

4. 嫌疑人4號林子善：於Jazz上一套作品《隱形戰隊》中憑藉超強感染力喊功、以及「男版最強Body，贏盡好評及關注的林子善，來到《奪命》突然「低調」，每次出場只是輕鬆「氣氛擔當」，暫時未見再有突破。基於劇集方程式，看來愈沒殺傷力的人，就愈有可能是最危險的人；加上子善角色10多年前，捲入師傅中槍事件，並經歷嚴重PTSD，極有可能是角色將來暴走失控鋪排。

5. 嫌疑人5號吳家樂：吳家樂和Jazz合作無間，2人自《鐵拳英雄》開始已拼發火花；被視為Jazz鐵腳班底的吳家樂，每次參演Jazz劇集都必定有記憶點。

6. 嫌疑人6號王菲：向來擅於營造「隱藏角色」的Jazz，《隱形戰隊》成功將Big Boss之一的趙希洛收埋，令網民誤會趙希洛「降呢」做閒角。這次，2019港姐亞軍及「最上鏡小姐」得主王菲有份參演《奪命》，清爽又青春的馬尾Madam look還吸獲不少關注，到底她會否與《隱形》的趙希洛一樣送上驚喜呢？

（即時娛樂）