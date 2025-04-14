《水餃皇后》海報曝光 台前幕後星光熠熠 將灣仔碼頭重新搭景 (14:05)

《水餃皇后》由馬麗（中圖）主演，而江美儀﹑太保﹑惠英紅和薛凱琪亦有份演出。（大會提供）

由金像導演劉偉強監製及執導、馬麗聯同多位香港演員合力演出，根據真人真事改編的《水餃皇后》，將一位香港傳奇女士奮鬥故事，活現大銀幕。電影結合不少香港台前幕後精英，今天（13日）發放全新海報及第2款預告。

《水餃皇后》講述上世紀70年代，青島姑娘臧健和（馬麗 飾）帶著兩個女兒被迫流落他鄉。為了維持生計撫養女兒，臧姑娘早上洗碗，晚上洗車。無依無靠的她獨自一人扛下重重壓力，為衝破命運的束縛，臧健和決定賣水餃謀生。

從小攤販做起，從無人問津到門庭若市，身邊嘴硬心軟的紅姐（惠英紅 飾）、華哥（朱亞文 飾）、糖水伯（袁富華 飾）都給予她不少力量。堅持不懈的她把水餃生意愈做愈大，人生之路也愈走愈寬。

從發布的香港海報將演出陣容曝光，包括惠英紅、袁富華、王祖藍、江美儀、薛凱琪、謝天華、太保、張達明、林愷鈴、龔慈恩、王敏奕、谷德昭等。除了演員陣容外，幕後亦有多位金像級電影人製作，包括監製羅曉文、美術趙崇邦、作曲陳光榮、服裝奚仲文、視覺效果黃宏達及謝伊文等。

第2款預告今日同時推出，電影將當年香港和灣仔碼頭重新搭景，讓人恍如置身70、80年代的香港，不論是電影中由馬麗飾演的臧姑娘，與紅姐生活、猶如「七十二家房客」的地方，還是灣仔碼頭當年充滿小販活力洋溢的舊日子，都活靈活現於觀眾眼中！

預告亦見到香港演員落力演出，見到臧姑娘如何奮鬥，將自己的水餃由小檔生意銳變成最後全香港、甚至全世界人所皆知的水餃品牌，預告一出已讓人期待！短短的預告當中，無論是鄰里和朋友之間的互助之情，還是臧姑娘與女兒的母女情，讓人感受到這是充滿愛的電影。劉偉強希望大家看完電影後，會想起自己家人：「希望大家看完電影之後都會想起自己的母親，會馬上想回家吃媽媽煮的飯。」

（即時娛樂）