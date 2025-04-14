陳曉東佛山開騷掀回憶殺 孖陳慧琳相隔12年再合唱《打開天空》 (15:49)

陳曉東《Reflection心有獨鍾30週年世界巡迴演唱會》繼廣州站、台北站後，日前來到第3站佛山，亦順利完成。（大會提供）

陳曉東《Reflection心有獨鍾30週年世界巡迴演唱會》繼廣州站、台北站後，日前來到第3站佛山，全場爆滿，陳曉東新造型登場，並邀到天后陳慧琳（Kelly）擔任嘉賓。

東東全身白色打扮出場，清唱《一次真愛追尋一百次》首段打頭陣，很快便帶樂迷進入他的世界，接住他唱出《質感》、《猜猜猜》等。

接着東東換上另一個造型，仿如帶樂迷穿越古今，在古箏彈奏下唱出Medley《霸王》、《我願意》、《突然心動》，以及加上今次佛山站新唱的《倩女幽魂》，既有氣勢又溫文，令人眼前一亮。

東東換衫後便進入「廣東歌大合唱」，以一身cyber打扮與舞蹈員唱出《心理遊戲》、《結他》、《急凍心靈》、《特務》Medley，唱到一半，佛山站第一場的嘉賓是Rapper MastaMic現身，全場high爆，東東緊接再唱廣東歌Medley《在乎你感受》、《借借你肩膊》、《黑色領帶》、《感覺瞬間》、《易來易碎》、《病人》、《流星森林雨》、《三個字》，狀態十足。

此時升降台升上第2位嘉賓Kelly，這對「雙陳回憶殺」組合合唱《打開天空》，令場內升溫，將氣氛推上頂。東東多謝Kelly冒風雨，從香港來佛山擔任他的個唱嘉賓，東東向觀眾說：「我記得上一次聚頭係10幾年前，係阿Mark（雷頌德）嘅演唱會，我記得係你搵我。」

聽到東東說10幾年前，搞笑的Kelly扮抹眼淚說：「10幾年？太恐佈喇！因為阿Mark嗰隻歌，要搵番你出嚟合唱，嗰隻歌都隔咗好多年無唱，我哋係每隔10幾年先唱一次嗰隻歌，點解隻歌咁慘嘅？」Kelly講完全場大笑。

東東分享未入行前，跟Kelly及其他人學跳舞及宣傳的往事：「希望下一次見面唔使10幾年啦！」Kelly聞言說：「唔會㗎喇，我就嚟開演唱會！你會唔會嚟？」東東答：「梗係會啦，大家都要支持Kelly！」及後Kelly再唱《最佳位置》。

整晚另一令人期待的演出，是東東2位女兒陳芷霖（朵朵）、陳芷睿（多多）鋼琴彈奏《心有獨鍾》，掀起全場大合唱，2人表現零怯場；而東東再唱出多首炙手可熱金曲，最後以《不會一個人》作總結。騷後，東東表示很感動，又有不少難忘趣事，例如首次着裙，以及其中一對鞋踭很高，演出時真的抽筋。

（即時娛樂）