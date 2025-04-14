姜濤無端被王晶怒罵 Stanley撐姜B身經百戰唔使安慰 (16:09)

談到AK亦受批評，他被投訴於Chill Club頒獎禮當晚企起身阻人睇騷，Jer為AK辯解。（鍾偉茵攝）

Stanley認為要以行動告訴大家，他們是值得現在所擁有。（鍾偉茵攝）

陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）及邱傲然（Tiger）的MIRROR分支小隊「禿鷹小組」，昨晚（13日）於西九竹翠公園舉行《Wild and Gentle Live 2025》演唱會尾場。

「禿鷹小組」成員騷後受訪，對於隊友姜濤被王晶狠批一事，Stanley說：「我哋出道以來，唔同嘅人對我哋都有好多唔同意見及評論，總之每一次我哋都會虛心接受，講到尾，就係我哋要再做好啲，做好啲就所有嘢都解決，對自己嚴格一啲，律己而嚴我覺得好重要· 再揸緊啲自己，再精益求精做好啲，呢啲係我哋一定需要做到嘅嘢。」

問到會否認為王晶講得太過分？Jer說：「努力做好自己最緊要，成日都有好多評論喺我哋身邊出現，我哋要消化，轉化為動力令自己繼續進步，用表現去說服人哋最緊要。」

Stanley指姜濤身經百戰不用安慰：「佢一直比我承受多100倍，都會自己好好消化，相信佢𠵱家唔會諗咁多，會好好裝備自己。」王晶及後再發文稱姜濤無錯，又指「錯的是背後資本和師奶粉絲」Stanley認為要以行動告訴大家，他們是值得現在所擁有。

王晶祝福姜濤有健碩身材，Stanley表示如姜濤尋求他幫忙，一定捨己為對方：「但佢成日都話自己有方法，我覺得佢咁大個人，會有自己方法處理佢嘅問題。」

談到副隊長江𤒹生（AK）亦受批評，被投訴於Chill Club頒獎禮當晚企起身阻人睇騷，Jer為AK辯解：「有時可能太忘我，如阻住其他人講聲抱歉。」Stanley亦說：「我代AK講聲唔好意思，其實Tiger得獎時，我哋都有企起身，我都驚阻到人，如真係阻到，當刻同我哋講聲，我哋絕對會坐低。」

（即時娛樂）