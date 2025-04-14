容祖兒預告睇霆鋒個唱取經 下次辦大型演唱會選址啟德？ (16:28)

天后容祖兒連續第3年進駐澳門新濠影匯綜藝館，舉辦《ETERNITY》演唱會，繼前2年累積20場演出後，自本月12日起，展開最後10場篇章。首場演出即以重新編排歌單驚喜登場，祖兒狀態弗爆，更重現14年前結他彈唱經典場面。

此次演唱會，祖兒重新設計流程，對近距離舞台格外珍惜：「難得能在這麼親密的場館與歌迷相聚，每首歌都變成萬人大合唱，第一場之後已經諗，得番9次，要好好珍惜。」演出中，她以帥氣西裝造型，自彈自唱《空港》，重現《NO.6》演唱會經典畫面，她說：「緊張到汗流浹背，因為太多汗，眼鏡差啲滑落。」

堅持「年年革新」的祖兒今次不僅挑戰樂器演出，更打破傳統演唱會框架，她表示：「第3年站在同一個舞台，我好珍惜可以係咁近距離之下，同歌迷唱歌，大家一齊狂唱，聽到你哋合唱歌聲，每一次都好感動....第一場之後，我已經開始唔捨得啦，得番9場咋，好想每一場都見到班歌迷，好想剩番嗰9次，都一齊再狂唱，希望同大家為呢趟橫跨3年嘅音樂旅程，劃下璀璨句點！」

演唱會上，歌迷不停向舞台上祖兒送禮，包括開工利市﹑花及公仔，祖兒接禮物接到手軟，拿著水怪公仔後她笑道：「舊年有歌迷話我同佢似樣，不過呢你哋唔好再送公仔畀我，我屋企啲公仔已經夠多，我大個啦，你哋究竟知唔知我幾歲呀？仲有5年就5張啦！」

祖兒表示：「希望係呢2個月會出到最新作品，大家有等我出新歌㗎？係咪真㗎？唔好𧨾我開心，我有時都會諗，究竟𠵱家我係樂壇裏面係咩位置？大家係咪聽緊我嘅舊歌？定我要好努力追緊個潮流，出好多新歌？好多朋友不停問，幾時有新歌，幾時有個人大型演唱會，唔好催，慢慢來，適當時侯就會出現，好冇？」

祖兒首場演出，英皇集團主席楊受成夫婦、閨蜜蔡卓妍及彭秀慧驚喜捧場，令她十分開心，2晚演出完成後，下周復活節假期，及之後五一長假，祖兒也在澳門跟歌迷共渡，祖兒透露已接獲眾多親友預告：「大家都說今年4﹑5月唔飛好遠啦，正好我係澳門，就決定近近地過澳門搵我，邊玩邊看演唱會。我聽到都好開心，到時會一定會好熱鬧。」

祖兒今次演出日期，與謝霆鋒演唱會撞期，笑問她是否要同霆鋒打對台，祖兒說：「真係本來打對台，但係天意安排，未知霆鋒個騷日期，係舊年已經定咗，霆鋒個幾日，我香港有工作，所以停一星期，個天都要我返嚟睇謝霆鋒，我可以係香港都好開心呀，我要再去啟德，睇霆鋒取經。」

霆鋒25年來再次開騷，祖兒已是天后級人馬，仍需向霆鋒取經？祖兒笑說：「千祈唔好咁講，第一無論如何要支持老友霆鋒，第二，啟德呢個場，我都未做過，我咩經驗都冇，我真心等睇霆鋒向佢取經。」

言下之意，祖兒下一次再開個人大型演唱會，是否選址啟德？祖兒笑道：「我都希望，但都係要睇所有配合，做埋澳門先再計劃，我喺台上都係咁同歌迷講，正在籌備新歌啦，大型演唱會幾時呀？唔好催啦，我哋努力緊㗎啦。」

（即時娛樂）