怨女俱樂部｜七仙羽大爆出道辛酸史 提攜圈中女藝人卻被出賣 (19:08)

ViuTV全新節目《晚吹－怨女俱樂部》逢星期一晚上11時正播放，由余迪偉、何居倬（Adams）和陳皓雲（Howard）擔任主持兼「輔導員」。節目專為都市女性而設，讓每日面對各種社會、經濟、感情不公平事件，而怨氣滿載的女性觀眾，有盡情抒發情緒出口。3位主持會以不同角度和態度細心聆聽、深入分析，並化解怨女們的怨氣。

今晚（14日）節目首位嘉賓，邀得人氣風水師及藝人七仙羽師傅。七師傅分享她初出道時，曾遭遇無數冷眼和不公平待遇，更被圈內朋友出賣及利用，直言自己當時飽受欺凌和排擠，甚至被形容似大媽，又被貶為「無料到」。她回憶有次冬天拍攝，被迫提早到達現場苦等，遭遇猶如看更待遇，拍攝時被同行漠視，主動示好亦遭無情拒絕，說到動情處更激動落淚。Adams即時安慰稱七師傅充滿正能量和善良，鼓勵她繼續帶歡樂給大家。

七師傅走紅後，亦面對不少批評與攻擊，例如被罵「死神棍」和「小丑」，更曾被匿名大字報攻擊為「人渣七仙羽」。七師傅透露鎖定幕後主使者，雖然心中難受，但決定不與對方對質，只與伴侶傾訴。

此外，她亦提到曾好心提攜某位在娛樂圈浮沉的女星，卻反被對方背後中傷，誣蔑自己借對方上位，更有對話紀錄證明該女星曾說自己很不喜歡七仙羽師傅，令七師傅感到委屈及失望，至今難以信任他人。

（即時娛樂）