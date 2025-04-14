林俊傑千里飛返新加坡 為孫燕姿個唱送驚喜 重磅合唱《我懷念的》 (19:51)

孫燕姿的《就在日落以後》巡演新加坡站，4月13日迎來最終場，4場演出累計吸引28,000名樂迷朝聖，最後一場演出的彩蛋，莫過於金曲歌王林俊傑（JJ）突襲，與孫燕姿合唱《我懷念的》，天王天后睽違11年再度在新加坡室內體育館舞台上夢幻聯動，獻上新加坡限定神級時刻。

當晚JJ演唱會和音班底、也是「插班生」成員的陳迪雅，先在點歌環節語帶暗示，點唱《她說》時表示「可能某個林姓歌手會出來」，引爆觀眾期待，但結果撲空，當大家以為沒有驚喜時，真正的彩蛋還在後頭。

孫燕姿唱《我懷念的》時，林俊傑毫無預警從舞台後現身，全場陷瘋狂。孫燕姿當場愣住，原來這幕神級合體，是JJ與團隊早就計劃好的隱藏驚喜，連孫燕姿也被蒙在鼓裏。

2016年，林俊傑曾在綜藝節目《夢想的聲音》翻唱《我懷念的》，感動觀眾。如今與原唱本尊在家鄉舞台合唱，情懷與意義並重。為了這一刻，JJ在11日墨爾本演唱會落幕，隔日飛返新加坡，只為13日晚親自站台力撐，令2位新加坡之光合體，現場尖叫聲瞬間破表。

合唱結束後， JJ一臉得意問：「驚不驚喜？」孫燕姿笑說：「驚喜驚嚇都有。」他隨即感性表示，自己和歌迷一樣，等了她11年，所以一定要來，終於能在舞台上看到她發光發亮。

孫燕姿笑說自己怕麻煩不敢開口，結果他竟然自己現身，還補一句：「不愧是行走的CD，一直唱我的key，好像在幫我和音。」JJ也忍不住說：「真的好高！」2人默契互動笑翻全場。

2人從2010年在JJ演唱會上合作，之後一同創作《她說》，也在《時線》演唱會新加坡場首度合唱。除了舞台上默契，天王天后私下是好友。每逢節慶互送禮物、社群打卡彼此是日常操作。孫燕姿與JJ在《我懷念的》中的夢幻同台，為《就在日落以後》巡迴演唱會新加坡站，寫下最動人句點，下一站孫燕姿將在上海開騷。

（即時娛樂）