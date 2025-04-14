翁靜晶首次用夫姓身分行善 撐政府立法 保障動物權益 (20:12)

翁靜晶今天（13日）在丈夫何猷彪陪同下，到位於青衣的香港愛護動物協會賽馬會百周年中心探訪，了解部門運作和仔細參觀，更以「Mary Jean Hotung」名義捐出10萬元，資助專門為領養狗隻作行為訓練室，是她婚後首次用夫姓「Hotung」身分行善，更透露每年捐出最少數百萬元善款，不同受惠機構包括學校、動物和宗教團體，地區分布香港及澳門，滿載善心。

翁靜晶非常愛惜小動物，家中收養了10多隻貓狗，還有鸚鵡等。她不時在網上分享相處點滴，又挺身支持香港政府早日立法，為維護保障動物權益不遺餘力。她解釋因為有好多流浪狗來自山上、地盤及鄉村，從未住過人類的家，訓練室是在讓牠們被領養前，熟習模擬家居環境。

翁靜晶強調在法律上，中文名沿用「劉翁靜晶」，但英文名冠以夫姓「Hotung」則經過掙扎，她解釋：「丈夫認為婚後用他姓是理所當然，但我看法不同，今次用家族名義，事前都經過一輪拗撬才決定。」

她在現場對曾被遺棄小貓愛不惜手，問是否打算申請領養回家？翁靜晶表示暫時當義工「奶媽」，負責替初生小貓餵奶，稍後才決定是否領養。

翁靜晶感恩丈夫從不反對，對自己無限量支持做任何事，翁靜晶稱從網上頻道節目所掙的收入捐做善事，現時由她親自打理合共有2個慈善基金，暫時無暇再成立更多慈善基金，寧捐款或捐物資，分別資助辦學校教育、愛護動物服務及宗教團體活動。

信佛的翁靜晶被問到早前母親離世一事，她覺得生老病死是人生必經階段，預計自己也有此一日來臨，平日有禪修的她，已學懂接受和放開心情。

（即時娛樂）