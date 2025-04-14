獨立歌手冼婉雯為追夢決心辭工 麥子樂擔任新歌MV男主角 (20:30)

10多年前因興趣關係，在YouTube拍翻唱片的獨立歌手冼婉雯（Jess Sin），獲不少網民關注，更被電視台邀請於「隱世歌手」環節演出：「細細個已經好鍾意唱歌，成日參加唔同嘅歌唱比賽，中學嗰陣仲組過隊A capella㗎。喺YouTube唱Cover嗰陣，好幸運有電視台邀請我去唱『隱世歌手』嘅環節，之後都陸續唱歌表演。我覺得人生都係要任性一次，就好勇敢咁辭咗7年嘅正職，正式出道做獨立歌手。」她的首支派台歌《眼淚太淺》日前正式上架。

雖然Jess翻唱過不少作品，但能以獨立歌手身分推出首支派台歌，自然特別興奮，她坦言做到屬於自己派台歌，絕對是個里程碑：「希望大家都會喜歡呢首歌，同埋繼續留意我嘅音樂。」新歌《眼淚太淺》除了描述眼淺的女生，同時亦有緣淺意思：「當你對一段感情已經經歷過太多次失望，就算你喊得再多，都冇辦法為呢段感情起到啲咩作用，最終不得不離開呢段關係。我都係淚腺比較發達嘅人，但係我嘅性格就倔強啲，所以喊完，我會好好收拾自己，重新出發。」

作為首支派台歌的MV，Jess落足心機準備多個不同造型，更邀來麥子樂、憑電影《看我今天怎麼說》獲金像獎提名最佳新演員的吳祉昊（Macro）及集主持、演員、編劇、導演於一身的李文意（阿My）合演。

提到麥子樂，Jess認為對方有種神秘感：「睇唔透、好若即若離咁，呢個vibe好吸引我，啱晒呢個MV。」身旁的麥子樂說：「我唔覺自己有（神秘感），但係我好榮幸拍到你第一個MV。我哋唔識㗎，但係拍嘢之前，你會主動send message畀我，我覺得你好尊重呢件事。同埋首歌好好聽，我𠵱家已經識唱，個人又好nice。」麥子樂透露初出道時曾想過當歌星，可惜當時的唱片公司倒閉未能圓夢，Jess即邀請他下次一同合唱。Macro大讚Jess人很好，期待有機會再合作。

（即時娛樂）