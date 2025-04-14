《破·地獄》破例為癌症患者上門播映 黃子華希望衝香港高票房第二位 (23:02)

黃子華、許冠文與衛詩雅主演電影《破·地獄》香港累積票房數字於上周末衝破2018年上映之《復仇者聯盟3：無限之戰》，正式成為香港史上最高票房電影第三位。對於主演電影再攀上票房紀錄，子華笑說：「關於第三位的感覺？最好可以上第二位啦！」

《破·地獄》加長版上映邁入第二周，票房亦節節上升，成為剛過去的的周末最多入場人次之華語電影。子華戲中飾演的「魏道生」於《破·地獄》加長版中有更多背景及枝節呈現觀眾眼前，對於加長版的觀感，子華以片中經典對白聊表當下感受：「生人都有好多地獄。看了長版本的道生，更明白為什麼他會這樣說。」

至於觀眾期待的道生其中一場戲碼亦於加長版中呈現，該場劇情講述道生跟美玉（周家怡飾）於沙灘中深思他原生家庭的問題，與家人緣分淺薄，加入殯儀行業後的經歷為他帶來思考，從而影響自己與美玉的關係。這一場在畫面上看似陽光燦爛，原來拍攝當日是當時全年最凍的幾天，家怡說：「拍攝當日氣溫只得9℃，所以我都打咗底保暖，幸好天公造美，雖然低溫但係陽光普照，無形之中又好適合拍攝效果，簡直係Perfect Day。」

《破·地獄》去年11月上映，票房報捷，好戲有好報。近日有網民在網上分享有關《破·地獄》的感謝文，原來在電影上映期間，電影公司跟導演陳茂賢破例為一名患癌症的病人安排《破·地獄》在家觀看。

內文如下：「今天，我想分享一個特別的故事，並對英皇電影及陳茂賢導演表達我的感激。在二月的時候，我在Ig 留言給陳導演，告訴他我的舅父正與癌症搏鬥，並希望能讓他在家中看到《破·地獄》。讓我感動的是，陳導演在短短4小時內回覆我，並表示已聯絡英皇電影，承諾會派職員到舅父家中播放這部電影。這部電影不僅治愈了舅父的心靈，還讓我們作為家屬在這艱難時刻找到了支持與釋懷。我衷心感謝陳導演的關懷與英皇電影的安排，你們的善良讓我舅父在病榻中得到了片刻的安寧。希望更多人能夠感受到《破·地獄》的力量，正如我們所經歷的那樣。謝謝你們，讓這段困難的旅程變得更加溫暖。」《明報》向電影公司求證，獲回覆是事實。

（即時娛樂）