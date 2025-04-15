奇情谷｜同志扮異性約靚仔 遇同道中人女扮男 顛覆結局嚇親吳若希 (15:00)

驚魂未定的3位主持，再被顛覆發展嚇到懷疑人生，原來強中自有強中手，一山還有一山高。（無綫提供圖片）

由導演火火、吳若希（Jinny ）及曾展望（GM）主持的TVB Plus《奇情谷》。昨晚（14日）主題為「奇情的照騙」，網上交友「貨不對辦」事件時有發生，最普遍是借助美圖秀秀修補，以靚相騙人。昨晚「奇情嘉賓」是現年30歲的Jackie，經歷攣直角色大兜亂的挑戰，騙人者，人亦騙之？

節目中Jackie透露事發於早前到澳洲公幹︰「諗住出Trip順便旅遊，於是喺當地用交友App配對一個男仔，係嗰種鋼條身形嘅肌肉男，超靚仔。搵到佢嘅時候，我差啲激動到大叫出嚟。」無奈Jackie要返香港，錯過見面機會。返到香港後2人保持聯絡，愈傾愈投契情話綿綿。Jackie很快再到澳洲工作，2人相約見面。

Jackie自言想到好快可以跟靚仔見面特別興奮，回到酒店即刻冲涼，還告知對方房號及虛掩房門，Jackie以不慍不火語氣表示︰「有少少緊張，今次第一次去拗攣男仔...」此話一出3位主持表現錯愕，火火還以為聽錯反問︰「乜嘢話？你講多次。」確認Jackie為男兒身後，火火續說︰「唔怪得剛才工作人員鬼鬼祟祟啦。」吳若希解釋︰「我哋真係未見過今次嘉賓，事前唔知佢身分。」

謎團解開Jackie表示交友App用了靚女朋友相作頭像，試過成功拗攣對手，今次重施故技。接住未完故事，正當他靜待對方來臨時，房門打開進來的，竟是名短髮女子。驚魂未定的3位主持，再被顛覆發展嚇到懷疑人生，原來強中自有強中手，一山還有一山高。

Jackie憶述當時腦海一片混亂，原來騙子遇着光棍，大家使用相同手法「行騙」。2人平復心情後，既覺好笑又帶點同病相憐，氣氛緩和後2人惺惺相惜，終於發生了一夜情，Jackie笑說︰「咁我做開『女仔』角色，突然間變做番『男仔』，都有啲唔係好適應。」

GM透露昨日為「黑色情人節」源於韓國，專為一班「單身狗」而設，他說︰「如果喺2月14情人節、3月14白色情人節，都收唔到禮物嘅人好似我咁，都會喺今（昨）日圍爐食炸醬麵，因為炸醬麵黑鼆鼆，所以叫黑色情人節。」

（即時娛樂）