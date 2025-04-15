Katy Perry太空唱《What a Wonderful World》 返回地球親吻土地惹嘲諷 (15:20)

美國樂壇天后Katy Perry與5名女性，包括亞馬遜創辦人兼超級富豪貝索斯（Jeff Bezos）的未婚妻Lauren Sanchez、電視節目主持人Gayle King等，香港時間昨晚升空，據報這是自1963年蘇聯將首名女太空人單獨送上太空以來，再由全女班組成的太空船機組人員。這次旅程由貝索斯旗下太空探索公司藍色起源（Blue Origin）的「新謝潑德」（New Shepard）火箭上太空，Katy Perry因此成為首名上太空的歌手。

眾女回到地球後，依次離開，但Katy Perry的舉動惹來網民熱議，她離開火箭後將一朵雛菊舉向天空並親吻它，據稱以此向她名為Daisy的愛女致敬。其後Katy走下階梯再雙膝跪地，像教宗每次到訪國家般親吻土地。不少網民嘲諷她過於戲劇化，「起來吧，才10分鐘航程」；「真的嗎？這太俗套了。只是一場騷，完全是在嘲弄真正太空旅行和真正航天員」。

不過Katy Perry似乎很享受這次太空之旅，「我認為這次經歷讓我了解到你永遠無法預料自己內心有多少愛，也無法預測自己能付出多少愛，以及自己被多少愛包圍」。她還表示這次旅程是個人的巔峰，並在太空唱出經典歌曲《What a Wonderful World》。

另外，《失蹤罪》愛美莉拉塔歌夫斯基（Emily Ratajkowski）、《創戰紀》奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）、《變種特攻：天啟滅世戰》奧莉花文尼（Olivia Munn）等女星，均透過社交媒體對這次名人全女班太空旅程不表欣賞。

（即時娛樂）