盧冠廷6月紅館開個唱 老婆火速為新歌填詞 百歲仍在生繼續搞騷 (18:31)

盧冠廷出席演唱會記者會，首播由太太唐書琛填詞的演唱會主題曲《陪着我走》，此曲亦是《陪着你走》40年後的延續篇。（林祖傑攝）

盧冠廷相隔9年再在紅館舉行演唱會，今天（15日）在西九戲曲中心舉行《My Music My Life 盧冠廷一生所愛演唱會2025》記者會，宣布6月開騷，更首播由太太唐書琛填詞的演唱會主題曲《陪着我走》，此曲亦是《陪着你走》40年後的延續篇，亦道出獲頒「終身成就獎」感受，形容是人生一份非常大的禮物，更指當年與太太一起時，曾被外母質疑，相信外父外母在天上，應該也感受到這份喜悅。

盧冠廷表示今次已第4度開紅館騷，直言準備時間不足，全因不久前才知道有期，只得3個月時間準備，他說：「都冇話唔得嘅，我上一次演唱會只得2個月準備，愈趕愈好，時間多會諗埋啲無謂嘢，冇時間出嚟先最精警，次次都係咁。」由於相當趕急，請求太太1星期內為新歌填詞起貨，唐書琛笑道：「通常我都唔肯做，不過幫下佢囉！」

盧冠廷直言第一次唱這份入心入肺的詞，喊到停不到，在台上獻唱時，未知能否忍得住喊。有傳今次是他最後一次紅館演唱會，他說：「𠵱家可能仲有氣有力，但9年之後已84歲，畀我休息吓啦，仲咁辛苦？唔好搞喇，不過我曾經喺紅館講過，如果我100歲唔死，觀眾可以揸住張飛尾再入場睇，100歲我仲喺度嘅話，冇人幫我搞，我都會自己儲錢搵地方搞演唱會，畀有飛尾嘅觀眾免費睇。」

（即時娛樂）