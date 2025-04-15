SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK
SHOWBIZ
BEAUTY & STYLE
CULTURE & LEISURE
FAMILY
HOT PICK
ALBUM
Living Smart Award
×
Sign In
OR
明報登入
按這裡成為免費明報會員
娛樂
副刊
HOTPICK
SHOWBIZ
/
LATEST 即時娛樂
PAST ARTICLES
鄭中基余思敏2月傳離婚 今早現身家事法庭閉門聆訊 (22:35)
田啟文稱王晶鬧姜濤言論有少少殘酷 爆蔡思貝參演星爺新戲《少林女足》 (21:18)
「新光」6月中黃埔重啟 李居明擬將戲院改成「小紅館」 (21:05)
麻甩媽咪｜Tiger盼執導由MIRROR演出劇集 Gao接受姊弟戀 (20:42)
「詞聖」盧國沾4.20設靈 喪禮以佛教儀式進行 (20:17)
林嘉欣手腳不協調 擔心拍跳舞戲 拒做Jeffrey媽媽：演我失散細佬 (19:56)
《Minecraft》積彼克戲院謝票 呼籲觀衆停止掟爆谷 (19:14)
衛蘭巡唱廣州站尾場 三喜臨門 慶祝43歲生日兼出道20年 (18:57)
尊尼狄普再戰荷李活 新片白髮造型曝光 (18:45)
盧冠廷6月紅館開個唱 老婆火速為新歌填詞 百歲仍在生繼續搞騷 (18:31)
姜濤香港後援會向海洋公園捐38萬元 支持大熊猫保育工作 (18:05)
梁祖堯被同學推舉「粗口王」 稱媽媽「粗口教養論」一生受用 (17:44)
曾志偉72歲生日與AI互動 讚新技術任勞任怨不發脾氣 (17:20)
林家謙4.19亮相高雄巨蛋《第20屆KKBOX風雲榜》 (17:15)
周嘉洛陳瀅傳出姊弟戀 訪香閨留至深夜 惹同居揣測 (17:04)
楊洛婷偕女兒飛加拿大拜父親 替3歲兒子送上「公公的信」 (16:34)
盧正義被男神包圍戀愛感滿瀉 《鬼宮》陸星材首演古裝 巫女苞娜挺身救初戀 (15:31)
Katy Perry太空唱《What a Wonderful World》 返回地球親吻土地惹嘲諷 (15:20)
奇情谷｜同志扮異性約靚仔 遇同道中人女扮男 顛覆結局嚇親吳若希 (15:00)
詹天文拍新歌MV遇暴雨 首次拍足24小時 冇食嘢捱到胃痛 (14:48)
繼姜濤Ian後 馮允謙李幸倪成為「家姐細佬」最熊契爸契媽 (14:30)
不赦之罪｜黃秋生被牧師角色考起 獲蘇玉華畀信心 讚George勤力好學 (14:29)
奪命提示｜劉佩玥硬朗溫柔兼備 母性大發 向小演員送抱 (13:38)
袁澧林41.9度高燒需留院 缺席HKIFF 曾叛逆想現身電影節 (13:19)
「詞聖」盧國沾4.20設靈 喪禮以佛教儀式進行 (20:17)
文章日期：2025年04月15日
Share
盧國沾於3月中離世，享年75歲。（資料圖片）
prev
next
有「詞聖」之稱的著名填詞人盧國沾，於3月中離世，享年75歲。盧國沾的喪禮訂於4月20日，在世界殯儀館地下景行堂設靈，時間為下午5時至晚上8時，喪禮會以佛教儀式進行。
（即時娛樂）
相關字詞﹕
盧國沾
Share
MORE
「新光」6月中黃埔重啟 李居明擬將戲院改成「小紅館」 (21:05)
麻甩媽咪｜Tiger盼執導由MIRROR演出劇集 Gao接受姊弟戀 (20:42)
林嘉欣手腳不協調 擔心拍跳舞戲 拒做Jeffrey媽媽：演我失散細佬 (19:56)
《Minecraft》積彼克戲院謝票 呼籲觀衆停止掟爆谷 (19:14)
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK
ALBUM