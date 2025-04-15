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「詞聖」盧國沾4.20設靈 喪禮以佛教儀式進行 (20:17)

文章日期：2025年04月15日

有「詞聖」之稱的著名填詞人盧國沾，於3月中離世，享年75歲。盧國沾的喪禮訂於4月20日，在世界殯儀館地下景行堂設靈，時間為下午5時至晚上8時，喪禮會以佛教儀式進行。

（即時娛樂）

 

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