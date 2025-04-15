林嘉欣手腳不協調 擔心拍跳舞戲 拒做Jeffrey媽媽：演我失散細佬 (19:56)

被問到會否想跟Jeffrey合作拍電影？嘉欣聞言說：「講明不做他媽媽，他可以演我失散了的弟弟。」（柯美攝）

林嘉欣和魏浚笙（Jeffrey）今天（15日）分別以藝術大使和美食薈大使身分，到尖沙咀出席「法國五月藝術節及美食薈2025」記者會。

林嘉欣已是連續13年擔任藝術大使，她早前赴法國藝術交流，參觀畢加索美術館，近距離欣賞畢加索名畫，佩服畢加索90歲仍繪畫3幅傑作。

林嘉欣表示劇集《The Season》已開拍，雖然只得6集，但也要拍到6月，因要在香港多個地標拍攝。說到盧瀚霆（Anson Lo）在她面前載歌載舞那幕，她一臉擔心，說：「我會被Anson Lo拉上台共舞，首次演闊太和全英語對話我不怕，最驚這場跳舞戲，因我手腳不協調，還要唱幾句，現在還未開始練舞。」被問到會否想跟Jeffrey合作拍電影？嘉欣聞言說：「講明不做他媽媽，他可以演我失散了的弟弟。」

Jeffrey開心可以品嘗特色佳餚和各式烈酒，最喜歡吃法國牛角包。4月23日是Jeffrey27歲生日，他表示會在工作中度過，他現在正拍攝一部電影，由於有不少戶外運動場面，笑言膚色每天有所不同。

說到他演出的內地劇《難哄》，講道理場口獲讚，他指自己平時都愛講道理，是本色演出，所以得心應手。問他會否會想多接拍內地劇？他説：「作為演員，有機會會努力演出，目前要裝備好自己。」談到Tyson Yoshi日前在女粉絲要求下，在對方胸口簽名，問Jeffrey遇上同樣情况，會否照簽名？他表示要視乎當時氣氛決定，最重要大家開心。

（即時娛樂）