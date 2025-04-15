麻甩媽咪｜Tiger盼執導由MIRROR演出劇集 Gao接受姊弟戀 (20:42)

MIRROR成員邱傲然（Tiger）與COLLAR隊長沈貞巧（Gao）首度合作拍劇，2人於ViuTV新劇《麻甩媽咪》有不少感情劇，年紀比Tiger大一點的Gao表示，曾擔心2人看起來感覺太姊弟戀，不過出來效果尚算合襯；他們在演藝路上各有理想，外表剛強的Gao盼挑戰青春校園劇，Tiger仍努力追趕導演夢，望有朝一日能執導由MIRROR演出的劇集。

本身喜歡車的Tiger在劇中演汽車維修員，他曾到車房找朋友請教，今次拍劇也算自肥，有別於以往演過角色，「我會形容今次比較卡通及小朋友一點，一切都很外露，是輕鬆得意的角色，和我本身有點反差，跟以前演過的有點不同，拍攝過程是好玩的。」

他指劇中追求夾份租屋的Gao，一路展開求愛攻勢，用盡方法希望得到Gao歡心，親熱戲欠奉，除了笑戲還有很多內心戲，難免會真情流露有喊場，當中包括有摩擦、鬧交及冷戰戲分。他形容第一次與Gao合作拍劇感覺很新鮮 ，有安心感覺：「因為我們有好多溝通，可以商量到底怎樣演，才可以做得更好，令件事好玩。」

Gao於劇中飾演角色擁陰陽眼常見鬼，惹來不少笑料，角色設定指她年紀很小就投入社會工作，令她演出之餘，也學懂紋身、修甲等技能，人物性格寡言，亦如她本身一樣，她說：「都是外表高冷堅強，但內裏有少女心，今次少女方面更要外露一點，反差很大，本身有時都是這樣，只是大家見到的Gao未必是這樣。」

Gao讚Tiger勁搞笑很適合演喜劇，對戲時她已忍不住笑，但也直言拍攝前曾有所顧慮：「接到這角色，得知要同Tiger做對手戲的時候，因為我大他幾年，的確擔心過在熒幕上，看上去會否太姊弟戀？Tiger keep得好嘛，要好好給掌聲幕後團隊，成件事都幾襯。」

問Tiger對著Gao又可投入到？他即道：「當然投入到，不知幾投入！」他們均表示現實中也接受姊弟戀，Gao說：「雖然我接受姊弟戀，不過如果我老多5年，到時對方細我10年會好啲囉！愛是無分年齡，都是睇相處，冇話咩鮮唔鮮肉。」Tiger亦認同：「我接受㗎！也覺得愛是無分年齡限制，雖然未有這個機會試過。」

二人入行以來參演過不少劇集，還想挑戰什麼類型角色？Gao即道：「其實我好想拍青春校園劇，要叫學長嗰啲，相信好搞笑，會變咗笑片，可能好好睇。」

Tiger曾想過親自執導劇集：「都有同花姐（黃慧君）溝通了解流程是怎樣，如果我想做要做啲乜嘢先，亦有和導演朋友傾過，但覺得不用限死自己只做一件事，無論音樂、拍劇或走到幕後也可以一齊做，都有好多成功例子，這樣亦是我的長遠目標；如有機會為劇集擔任導演，有啱的角色一定會叫由 一班兄弟幫手演出，相信他們應該不會收我錢，雖然是一廂情願。」

（即時娛樂）