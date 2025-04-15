田啟文稱王晶鬧姜濤言論有少少殘酷 爆蔡思貝參演星爺新戲《少林女足》 (21:18)

田啟文稱用王晶極限思維去鼓勵後起之秀；他又透露蔡思貝自薦演《少林女足》。（資料圖片/柯美攝）

李居明﹑田啟文﹑薛家燕和吳思遠，今天（15日）出席「新光黃埔」簽約儀式。田啟文得知李居明肯在逆市經營戲院很開心，認為戲院「止跌」會回升。他說：「李居明說明年電影是火旺之年，冰河時期等待融雪，現在已見到融雪曙光。」

對於王晶日前在微博怒罵姜濤，並叫姜濤滾出娛樂圈的言論，田啟文覺得殘酷了少少，任何年輕人和新秀都需要鼓勵，說：「晶哥可能用曲線鼓勵，用極限思維去鼓勵後起之秀。（有網民指晶哥說話刻薄？）一定會，總會有人支持，覺得應給年輕人多些空間。晶哥多年修為，應該不會介意別人怎樣說他。可能他用心良苦，反面教材叫年輕一輩做好一點，做得不好，會被很多前輩責罵，希望晶哥是這個出發點。」

問會否覺得王晶失風度？田啟文認為見仁見智：「當然不理想，以晶哥身分用這些措辭一定多意見，但都是等晶哥自己去解釋和回答。」

田啟文透露周星馳的《少林女足》在深圳已拍攝了1個月。問到拍攝順利與否？他說：「最初進度有點慢，現已上軌道。頭一星期我都問他拍攝順利與否？他說一般，患得患失。（是否久未拍戲？）不是，是投入狀態問題，不是一開始就可以到位。」

問到可有香港演員參與演出？他說：「以我所知有蔡思貝，她自薦演出。（你不自薦？）《少林女足》是女人戲，有需要的話，他自然會找我演出，我曾對周星馳說很多人渴望看到他再演出，說他（星爺）65歲會重出銀幕，他好奇問我何解65歲才演出，因他（星爺）3年一部戲，他現在62歲執導《少林女足》，3年後65歲就可以演出。我知道他很想拍戲，但又不想重做以前觀眾期待角色，最好一個新周星馳面對觀眾，大家開心，他演出又沒那麼大壓力，這是我估計而已。」

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（即時娛樂）