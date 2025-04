鄭中基余思敏2月傳離婚 今早現身家事法庭閉門聆訊 (22:35)

鄭中基(Ronald)與余思敏今年2月傳離婚,今早兩人分別在灣仔家事法庭現身參與閉門聆訊。Ronald面對TVB娛樂新聞台追訪時,被問及是否跟太太搞離婚手續?他沒有回答,反問記者:「closed court(閉門審訊)你哋點會知㗎?(會唔會想爭取子女撫養權?)我想問一問呢個closed court嚟,你哋點知?點解會收到消息?咁犀利嘅!多謝關心!」他又看了記者的咪牌,說:「你係TVB㗎!」

Ronald於2011年再婚娶余思敏,兩人育有兩子女。去年8月Ronald公開指摘合作10年的經理人何慶湘「工作及道德操守有問題」並終止合作,同時余思敏在社交平台上載疑似地毯相,表示將有大事發生,事件惹外界揣測。鄭中基隨後發聲明患抑鬱症並有飲酒問題,完成手頭工作後暫停演藝工作,太太陪伴到美國接受戒酒療程。大半年來Ronald少公開露面,至今年初準備為主演電影《阿龍》上映做宣傳,又重新開始拍攝「機動電視台RTV」節目,但突然工作計劃又叫停。隨後傳出他跟余思敏辦離婚的消息,3月余思敏慶祝45歲生日,她在社交平台分享與一對子女一起吹蠟燭的照片,同時留言「Happy Birthday to me, Start a new chapter」。余思敏一句「Start a new chapter」,加上鄭中基未見蹤影及互相取消了關注對方的Ig,婚變傳聞更似層層。鄭中基父親鄭東漢早前回應《明報》有關兒子離婚傳聞時稱真假是兩人的事,只希望不會影響小朋友及其他人。

