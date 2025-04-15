鄭中基余思敏2月傳離婚 今早現身家事法庭閉門聆訊 (22:35)

鄭中基（Ronald）與余思敏今年2月傳離婚，今早兩人分別在灣仔家事法庭現身參與閉門聆訊。Ronald面對TVB娛樂新聞台追訪時，被問及是否跟太太搞離婚手續？他沒有回答，反問記者：「closed court（閉門審訊）你哋點會知㗎？（會唔會想爭取子女撫養權？）我想問一問呢個closed court嚟，你哋點知？點解會收到消息？咁犀利嘅！多謝關心！」他又看了記者的咪牌，說：「你係TVB㗎！」

Ronald於2011年再婚娶余思敏，兩人育有兩子女。去年8月Ronald公開指摘合作10年的經理人何慶湘「工作及道德操守有問題」並終止合作，同時余思敏在社交平台上載疑似地毯相，表示將有大事發生，事件惹外界揣測。鄭中基隨後發聲明患抑鬱症並有飲酒問題，完成手頭工作後暫停演藝工作，太太陪伴到美國接受戒酒療程。大半年來Ronald少公開露面，至今年初準備為主演電影《阿龍》上映做宣傳，又重新開始拍攝「機動電視台RTV」節目，但突然工作計劃又叫停。隨後傳出他跟余思敏辦離婚的消息，3月余思敏慶祝45歲生日，她在社交平台分享與一對子女一起吹蠟燭的照片，同時留言「Happy Birthday to me, Start a new chapter」。余思敏一句「Start a new chapter」，加上鄭中基未見蹤影及互相取消了關注對方的Ig，婚變傳聞更似層層。鄭中基父親鄭東漢早前回應《明報》有關兒子離婚傳聞時稱真假是兩人的事，只希望不會影響小朋友及其他人。

（即時娛樂）