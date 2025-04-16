廣末涼子提前今晨獲釋 面容憔悴鞠躬3秒道歉 (13:37)

日本女星廣末涼子本月7日在靜岡縣高速公路撞車受輕傷，送院等待治療期間情緒失控，抓傷37歲女護士手臂被捕，控以襲擊罪名，檢方宣布羈留廣末10天，直至本月19日為止。

當地時間今日上午6時，廣末提早獲釋，穿著一身黑色套裝的她看來容顏憔悴，面對警署門外守候的記者微笑鞠躬3秒道歉，未有發言即登車離去。

廣末所屬事務所發表聲明：「向受害者表達最真誠的歉意。」有傳雙方就庭外和解即將達成協議，事務所強調廣末「藥檢結果顯示她沒有吸食毒品的證據，寓所亦沒搜出任何毒品」；獲釋後將會接受合適的治療，盡快回復健康。

（即時娛樂）