舒淇生日跟馮德倫放閃慶祝 稱「只想過好每一個當下」 (14:25)

舒淇表示生日是給一個理由讓自己可以「胡吃胡塞」，可以不用照平常的日子約束自己， 可以任意的犒賞自己，可以肆意橫行的說我不管。（Ig圖片）

今天（16日）是舒淇49歲生日，她在社交平台貼出和老公馮德倫簡單慶祝合照放閃，舒淇還在Ig發表長篇生日感言。

她先表示生日是給一個理由讓自己可以「胡吃胡塞」，可以不用照平常的日子約束自己， 可以任意的犒賞自己，可以肆意橫行的說我不管：「今日我最大 我說了算～」不過舒淇也表示到了一定年紀時，對生活要求愈來愈簡單：「曾經的雄心浩志都被消磨散去，就很簡單，只是想要過好每一個當下，懂的省思，更懂的這一切得之不易的生活日常；

懂得珍惜所有的人事物，知道很多東西努力之後，得不到想有的回饋時，不那麼的鑽牛角尖；懂得放手﹑懂得祝福﹑懂的站在別人的角度思考﹑懂得平平淡淡無憂無慮身體康健才是最幸福的～懂得，得之我幸﹑不得我命，繼續努力﹑繼續增進自己，有抱怨的時間，不如找個咖啡廳喝杯咖啡，看看窗外的風景，什麼都不想，在這一天，可以擺爛自己。」

舒淇又謂這一天也是「母難日」：「最最重要的就是要感謝我那偉大的母親咬牙切齒 捏著拳，痛到忍著不暈過去的力量，冒著生命危險將我生出來，而後犧牲她自己的夢想， 過著她日日平凡每一天。祝我生日快樂，願所有的生靈們都能被善待，願所有愛我的人都健康喜樂，第三個願望留給我自己：嚴律己 寬待人 和顏愛語」。

（即時娛樂）