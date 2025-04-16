堅返鄉下｜尹光夢想成真家鄉拍節目 稱越南肥人多過瘦人 (15:51)

尹光指現在的越南跟當年大不同：「以前沒有肥婆、腰肢好瘦，因只吃菜沒營養，現在富裕又多美食，肥人多過瘦人。」（柯美攝）

尹光、徐㴓喬與和泉素行，今天（16日）出席ViuTV全新節目《堅返鄉下》記者會，分享他們早前分別探訪家鄉越南、菲律賓和日本的點滴。尹光26歲越南內戰偷渡來港，他表示現在的越南跟當年大不同，現在好繁榮，他說：「以前沒有肥婆、腰肢好瘦，因只吃菜沒營養，現在富裕又多美食，肥人多過瘦人。」尹光一直希望返家鄉拍節目，終於夢想成真，感到很開心，他稱在節目中會駕駛電單車唱出其新歌。

尹光表示經常返越南探親，因胞姐和胞妹仍在當地生活，其他兄弟姊妹則在美國。此行拍攝4天，走訪學校和兒時流連地方，包括爸爸經營的2間戲院和溜冰場等，說：「重返校園，勾起很多回憶，以前經常在學校旁那棵大樹上睡覺，現在已爬不上去了，有隻石獅子，以前一躍而上，今次要兩個人幫助。」

徐㴓喬指家鄉遠離菲律賓鬧市，非常簡樸，現在仍沒花灑和熱水洗澡，要將熱水袋注滿水，放在太陽底下灑一段時間，才有熱水洗澡。

拍攝時適逢父親90歲，她偕同已遷往菲律賓城市生活的父母一齊返家鄉，為父親慶祝，說：「我安排了50名親友，為他製造驚喜。下星期是他們結婚36周年，去年他們來港與我一起慶祝，今年則在菲律賓二人世界慶祝。」問有否帶過男友返家鄉？她表示以前試過，笑言家鄉十分簡樸，可測試對方有多愛她。她指目前單身，未遇到個值得偕同返家鄉的男生。

（即時娛樂）