77歲汪明荃赴澳洲拍節目獻多個第一次 克服畏高孖周嘉洛體驗Roof Climb (16:45)

據知，是次阿姐赴澳洲拍攝節目最特別之處，是她先後獻出了多個第一次。（無綫提供圖片）

由於拍攝環境有點翳焗，為了幫阿姐降溫，嘉洛仔化身「人肉吹風機」，不斷用口將風吹入阿姐衫袖降溫。（無綫提供圖片）

汪明荃（阿姐）和周嘉洛日前完成無綫全新綜藝節目《帶阿姐看世界》的澳洲站拍攝工作後，即急不及待在社交平台分享拍攝花絮照片，令節目行程率先曝光。

根據阿姐分享照片，2人先後到了Rundle Mall、德國村、位於Barossa Valley嘅The Louise、Pink Lake Tiny House等，而阿姐與嘉洛仔去了睇日落、Fine Dine、體驗了Roof climb、自駕遊及Motorhome等，行程豐富。

據知，阿姐今次澳洲之旅特別之處，是她先後獻出了多個第一次，其中一個就是Adelaide Oval Roof Climb。行程中，阿姐以驚人意志力克服畏高，與嘉洛仔登上位於橢圓球場的165呎高空打卡，兼體驗Roof Climb。另外，阿姐是次拍攝吸引當地傳媒關注及採訪，並與嘉洛仔登上當地報章的頭條新聞，認真威水！

嘉洛仔曾表示為了襯阿姐，在家中執衫執足6小時，2人果然襯到絕，其中一套紫色CP裝醒神亮麗，有網民留言指2人「好有母子Feel」，「零違和」襯到絕。對於阿姐急不及待開心Share行程花絮，網民讚阿姐「好玩得好可愛」﹑「一啲都唔似78歲」、「從照片感受到快樂」。

在無綫娛樂新聞台的相關報道中，則曝光嘉洛仔貼心一面。由於拍攝環境有點翳焗，為了幫阿姐降溫，嘉洛仔化身「人肉吹風機」，不斷用口將風吹入阿姐衫袖降溫，令阿姐甜在心頭。未知是否一下子換氣過度，嘉洛仔吹了一大輪後突然大叫：「我有啲缺氧，我暈一暈呀！」

（即時娛樂）