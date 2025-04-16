馬志威同COLLAR經理人感情生活OK 稱踢波緊要過拍拖 (16:30)

向佐及馬志威昨晚（15日）到郵輪碼頭出席新車發布會，馬志威表示年初壞車，正準備換新車。問可需要徵求女友兼COLLAR經理人戴穎（Wing）意見？他笑言：「睇吓啦！」早前被發現與女友拍拖撐枱腳吃米線，他表示當日要問朋友借車駕駛，米線雖然好食，不過覺得有點辣。

問到經常在內地工作，是否沒有時間拍拖？他說：「工作行先，拍拖就低調處理，望大家給予空間。」他稱現階段感情生活OK，問會否經常與Marf（邱彥筒）及其男友Locker（林家熙）拍拖4人行？他表示因為與Locker組隊踢波，見Locker比較多，更表示：「踢波緊要過拍拖！（女友可會來睇波？）佢有佢自由啦！」

向佐表示因家中有小朋友，父母又開始年紀大，現在對車的要求最緊要是舒服。他指一直忙於拍內地電影，但對香港電影仍感興趣。

向佐透露下周出廣東歌，新歌《左心房》講述他的個人經歷，問是否想角逐樂壇新人獎？他笑道：「40歲先嚟新人？」他稱配合新歌會有特別形象，新歌MV亦很滿意，問形象服裝會否如之前般大膽？他說：「都幾得意嘅！」

早前爸爸向華強在節目中，指對他過於嚴厲，比一般人條路行得辛苦，他說：「我有睇，每個人有唔同辛苦，唔可以比較，好似自己都覺得好辛苦，下一步點行呢？自己已好幸運，成日都覺得自己好辛苦，就不如唔好做啦，唔好同別人比較，人比人，比死人，辛苦咪休息吓囉，盡量找方法舒緩。」

（即時娛樂）