奪命提示｜韓馬利自白戲終極失控 拍至虛脫 因𦧲脷狂NG (17:19)

談到角色情緒起伏大，Mary姐受訪時坦言，有幾場戲拍完後有虛脫感：「有幾場戲我有少少虛脫，因為要好用力去做，對我嚟講都係一個大挑戰。」（無綫提供圖片）

韓馬利2分半鐘自白戲，已演活了空洞、歉疚、恐慌、怨恨及厭惡等不同情緒，情緒變化極盡層次之餘，亦完美展現出角色愈趨暴走及崩潰的狀態。（無綫提供圖片）

無綫劇《奪命提示》昨晚（15日）一集，「子超媽咪殺人」事件正式落幕，原來當年殺死姜姐（劉佩玥飾）母親的真正兇手，是子超貪錢衰老竇方炳權（魯振順飾），子超媽咪娥姐（韓馬利Mary姐飾）則是因意外絆倒，而誤傷姜姐媽媽。在這個單元由頭帶到落尾的Mary姐，自單元播出後好評不斷：「好耐冇見過咁瘋狂嘅Mary姐」、「血腥馬利Bloody Mary」。

昨晚一幕落口供場口，Mary姐在2分半鐘的自白場口中，雖然對白是憶述過去，只有極少量個人情緒描述字眼，但Mary姐單靠微表情及肢體語言，已演活了空洞、歉疚、恐慌、怨恨及厭惡等不同情緒，情緒變化極盡層次之餘，亦完美展現出角色愈趨暴走及崩潰的狀態。最後終極失控的娥姐，向著姜姐瘋狂叩頭至暈倒一幕，更帶著驚人的爆發力。

談到角色情緒起伏大，Mary姐接受TVB.COM訪問時，坦言有幾場戲拍完後有虛脫感：「有幾場戲我有少少虛脫，因為要好用力去做，對我嚟講都係一個大挑戰。」Mary姐還分享落口供場口，就是她狂NG一幕。

事緣Mary姐當日碰巧要整牙，由於麻醉藥關係，令舌頭腫脹兼被自己意外咬損，已自知狀態未如理想；但礙於該日是相關佈景最後一日廠期，Mary姐為免影響拍攝進度，在沒有向監製反映現况下頂硬上開工。

Mary姐說：「我都知我嗰日講對白有啲困難，所以我特別好小心去咬字，但咬極都有啲𦧲脷，監製Take完一個Take後，話唔知我講乜，再嚟過，Take Two、Take Three、Take Four，但都係有啲𦧲，因為條脷又腫又損，咬字好辛苦，每次NG我都好大壓力，我心諗：『死喇，下一個可唔可以再好啲呢？』愈係咁，我壓力愈大，所以場戲我拍得好辛苦。但監製佢好好，佢唔知我發生過咩事，只知我係咁𦧲脷，但都冇鬧我。」

「好彩監製後尾話畀15分鐘我調整情緒，當時我好驚，擔心自己15分鐘後到底進唔進入到狀態，我唯有係咁祈禱，後尾我話畀自己聽唔可以驚，好彩嗰Take Ok咗，監製都有分Shot拍，For我係容易Handle啲嘅。」Mary姐又謂當晚有Send Message給監製文偉鴻道歉，並謂獲對方安慰。

這個單元亦突顯娥姐與子超（丁子朗飾）血濃於水的關係，無論是子超擔心或保護娥姐的場口，或是兩母子相視而笑溫馨畫面，2人表現默契。Mary受訪時坦言很喜歡丁子朗這個兒子，並讚不絕口：「我好想佢做我個仔，佢好乖好純品。平時佢見到我攞住嘢，一定主動幫我攞，仲會行快兩步同我開門，佢好照顧身邊嘅人，係工作認真到不得了嘅人。每次拍完戲，佢又會問我有咩要改進，佢對自己要求好高。」

演繹娥姐年輕版的周麗欣（Doris），獲讚演瘋癲角色演得不錯。周麗欣的演出場口不多，但她演得入戲，演出鏡頭與Mary姐的落口供場口時沒有失禮、情緒接得住，周麗欣在與姜姐媽咪理論的場口中，亦成功遊走於憤怒與哀求之間。參選港姐入行的周麗欣，早年憑《味分高下》的味之天使「士多啤梨」而為人熟悉，並於2008年開始拍劇，17年間參演電視劇有156部。

（即時娛樂）