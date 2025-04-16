唐詩詠跟朱栢謙演牀戲感尷尬 親解麵包店人龍消失原因 (18:42)

有報道指唐詩詠位於銅鑼灣開設的麵包店，比起初開幕時排長龍的情景不再，疑人氣已過，她解釋人龍消失原因。（劉永銳攝）

由甄詠蓓﹑唐詩詠與朱栢謙主演，RubberBand主音繆浩昌（6號）特別演出的舞台劇《妻迷》YERMA，今天（16日）舉行記者會，舞台劇6月假灣仔藝術中心，合共演出12場，他們已開始準備和排練。

視后唐詩詠屬舞台劇新手，與演出經驗豐富的朱栢謙劇中首演夫妻，還要演牀上戲，排戲時已感尷尬。朱栢謙解釋：「劇中要演夫妻甜蜜感情戲，但我平日比較少做，排練時大家四目交投，我已覺得怕醜，排練不到。」他眼中的唐詩詠是外表溫柔，內在堅強又有潛質的演員。唐詩詠預告與2位對手都有身體上接觸激情戲，認為與飾演前度的6號是內在戲，外在戲交由朱栢謙。

唐詩詠透露跟6號排練時，已帶給大家歡樂和驚喜，又指唱歌埋沒了對方演戲天分。6號回敬多得有2位演戲經驗豐富的前輩帶領，頓感安心和有信心。唐詩詠稱演舞台劇，擔心最不習慣是被幾百人在場看她做戲，要求教朱栢謙。他笑說：「無得教，靚女大晒！她在我這醜人隔籬，觀眾一定只望向她。今次演出無論體力或情感上，都消耗好大，提醒詩詠雖然注重身形，但都要吃東西補充體力。」

有報道指唐詩詠位於銅鑼灣開設的麵包店，比起初開幕時排長龍的情景不再，疑人氣已過。她解釋人龍消失原因：「由於產量增加，經濟大環境不佳都有影響。最近物流和稅項都有不同因素變化，都不知道日後會發生什麼事。」她重申由於著重好品質，故選用較高級牛油、麵粉等食材，成本相對昂貴，難以減價遷就，希望顧客明白。

（即時娛樂）