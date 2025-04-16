肥仔193否認保錡「守行為」 聞連累ERROR工作減少稱「世紀誤會」 (19:32)

有指因保錡的行為，連累ERROR工作也減少？肥仔和193表示是世紀誤會，193解釋因大環境影響，與保錡無關。（柯美攝/Ig圖片）

ERROR成員梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）、COLLAR成員王家晴（Candy）和P1X3L成員歐鎮灝等，為拍攝ViuTV全新節目《公司逼我打籃球》組成「愛晴當入樽」隊，接受不同形式的籃球訓練，及與不同單位友誼賽，今天（16日）他們到灣仔修頓出席「公司盃」四角邀請賽，翟威廉和周志文則代表HERO Basketball Team出戰。

肥仔和193賽前受訪，問到吳保錡和何啟華（Dee）為何不出席做啦啦隊為他們打氣？肥仔說：「不需要他們，有另一支啦啦隊為我們打氣。」有傳保錡曬與陳百祥合照後的言論惹爭議，被公司下「封口令」，要守行為半年，肥仔否此事。193說：「那有封口令？保錡仍在社交平台跟人傾偈，根本沒封過口。」

肥仔透露ERROR一起拍節目，由於節目未出街，大家才誤會保錡封口。保錡早前出席Chilll Club頒獎典禮也封口拒受訪？193笑說：「都希望他不要接受傳媒訪問，以免他講多錯多，等他處理好思緒，狀態好才接受訪問，免得講錯一隻字又被放大和針對。」

有指因保錡的行為，連累ERROR工作也減少？他們表示是世紀誤會。193解釋因大環境影響，與保錡無關：「全世界經濟都好差，ERROR亦受影響，廣告的確少了，就算有廣告拍，製作費都少，不單止ERROR，全行亦受影響。（少人找？）一向都不多，我們的策略是不想收太便宜接拍廣告，這方面都企得幾硬，希望可以代表廣告商，而不是一次接10個廣告，大家都記不到ERROR代言什麼廣告，加上現在經濟差，明顯是少了。」2人否認ERROR是綑綁式，找他們拍廣告一定要4子，各自拍也可。2人透露ERROR稍後推出新歌，因有些阻滯，Demo來回更改和想邀請勁人合作，所以遲遲未錄音，與保錡傳封口令無關。

翟威廉和周志文效力HERO Basketball Team已10多年，談到翟威廉離開TVB後，亮相ViuTV節目，翟威廉說：「我只代表球隊，ViuTV搵我拍劇，條件和角色合適，我不抗拒合作。」回復自由身後，他沒簽任何公司，問工作如何？他說：「有工作，但現在全港市道都差，唯有做其他工作，搞創作和做運動，我之前為TVB拍了多部劇集仍未播出。」

（即時娛樂）