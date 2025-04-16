林峯舉行7場紅館個唱 獲老闆古天樂力撐 避談老婆疑用山寨手機殼 (20:40)

問及太太張馨月被網民發現，疑似使用非正版出品大熱公仔樣手機殼一事，林峯未等記者說完問題，已將咪高峰交回記者，未有作答。（劉永銳攝）

入行25年的林峯，第6次在紅館開個唱，他相隔9年再踏紅館舞台，將於5月22日起，舉行一連7場《GO WITH THE FLOW LF LIVE IN HONG KONG 2025林峯演唱會》，今天（16日）林峯出席演唱會記者會，對於連開7場紅館個唱，刷新他入行以來個人開騷紀錄。

記者會上，林峯預告4面台設計舞台有巧妙機關裝置，能與觀眾近距離接觸，亦會在音樂與舞蹈編排上接受新挑戰。林峯與老闆古天樂多年來合作無間，今天古天樂亦到場預祝他演出成功，後者承諾屆時上台開金口表演，還搞笑要求在台邊由頭唱到尾。

林峯受訪時表示，因去年申請租用紅館場地檔期有限，開7場已是極限，加上連串勁歌跳舞環節，佔演唱會大約1/3時間，體力消耗大，難以考慮加開日場。林峯他樂意與古天樂對調互唱對方經典歌，如《Chok》、《今期流行》或者《男朋友》。

林峯知道老闆眼睛要接受手術，屆時視乎康復情况而定，無論能否擔任表演嘉賓，到場支持已經開心，至於其他演出嘉賓名單，林峯大賣關子，自言入行多年，認識朋友不少，電影《九龍城寨之圍城》其餘3子之外，無綫藝訓班一班舊同學，也會做座上客；佘詩曼為他之前澳門舉行的個唱任嘉賓，今次未知會否再接再厲呢？

林峯透露女兒Luna在上海讀書，亦會捧場但不會上台做嘉賓。由於需應付連串歌舞，又要收身操肌，林峯坦言壓力大，估計出席香港電影金像獎頒獎禮後才正式閉關。

談到太太張馨月被網民發現，疑似使用非正版出品大熱公仔樣手機殼一事，林峯未等記者說完問題，早有準備的他將咪高峰交回記者，笑笑口避談，未有作答。

（即時娛樂）