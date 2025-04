林峯舉行7場紅館個唱 獲老闆古天樂力撐 避談老婆疑用山寨手機殼 (20:40)

next

入行25年的林峯,第6次在紅館開個唱,他相隔9年再踏紅館舞台,將於5月22日起,舉行一連7場《GO WITH THE FLOW LF LIVE IN HONG KONG 2025林峯演唱會》,今天(16日)林峯出席演唱會記者會,對於連開7場紅館個唱,刷新他入行以來個人開騷紀錄。

記者會上,林峯預告4面台設計舞台有巧妙機關裝置,能與觀眾近距離接觸,亦會在音樂與舞蹈編排上接受新挑戰。林峯與老闆古天樂多年來合作無間,今天古天樂亦到場預祝他演出成功,後者承諾屆時上台開金口表演,還搞笑要求在台邊由頭唱到尾。

林峯受訪時表示,因去年申請租用紅館場地檔期有限,開7場已是極限,加上連串勁歌跳舞環節,佔演唱會大約1/3時間,體力消耗大,難以考慮加開日場。林峯他樂意與古天樂對調互唱對方經典歌,如《Chok》、《今期流行》或者《男朋友》。

林峯知道老闆眼睛要接受手術,屆時視乎康復情况而定,無論能否擔任表演嘉賓,到場支持已經開心,至於其他演出嘉賓名單,林峯大賣關子,自言入行多年,認識朋友不少,電影《九龍城寨之圍城》其餘3子之外,無綫藝訓班一班舊同學,也會做座上客;佘詩曼為他之前澳門舉行的個唱任嘉賓,今次未知會否再接再厲呢?

林峯透露女兒Luna在上海讀書,亦會捧場但不會上台做嘉賓。由於需應付連串歌舞,又要收身操肌,林峯坦言壓力大,估計出席香港電影金像獎頒獎禮後才正式閉關。

談到太太張馨月被網民發現,疑似使用非正版出品大熱公仔樣手機殼一事,林峯未等記者說完問題,早有準備的他將咪高峰交回記者,笑笑口避談,未有作答。

