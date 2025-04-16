古天樂患「飛蚊症」 雙眼需做手術 回應鄭中基傳離婚 (20:51)

林峯下月在紅館舉行一連7場演唱會，今天（16日）他出席演唱會記者會，老闆古天樂（古仔）亦現身力撐。古仔得知林峯演唱會加至7場感到開心，不介意開金口上台跳唱，奈何雙眼患「飛蚊症」，要視乎手術後康復情况。

古仔自爆全家人都有近視，小時候由300度近視開始增至目前逾1000度，戴慣隱形眼鏡開工的古仔表示，希望手術後能一勞永逸，所有眼疾連近視一次過消除，他說：「計劃5月份做手術，左右眼分開2次做，手術過程要麻醉。要完成手頭上工作先，因手術前幾日開始，不能戴隱形眼鏡，我不想戴厚眼鏡似林亞珍造型出街見人。」

電影《風林火山》入圍本屆康城影展午夜放映，身為主角的劉青雲與古天樂被看好大有機會角逐康城影帝。古仔表示開心又期待，但未有評論其他對手，雖然渴望飛當地出席，可是醫生建議手術後，應盡量避免乘搭飛機。

最近鄭中基與太太余思敏傳婚姻亮紅燈，當事人未正式回應。不過，鄭中基被拍到現身灣仔的家事法庭，疑就離婚一事出席聆訊。與鄭中基關係友好的古仔回應：「人家是閉門應訊，你又知？」問到有沒有留意鄭中基身形變瘦，會否慰問對方？他說：「片段中他戴口罩，看不真他有沒有消瘦，要給他一些空間。」提議古天樂試找鄭中基摸酒杯底傾心事，他秒回對方已戒酒，所以要轉飲茶。

相關新聞：林峯舉行7場紅館個唱 獲老闆古天樂力撐 避談老婆疑用山寨手機殼

（即時娛樂）