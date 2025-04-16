《拼命三郎》6月上映 譚耀文設計小動作增強角色情感 Locker細貓對戰受傷 (21:24)

由譚耀文、林家熙（Locker）、鄭浩南、應智越（細貓）、姚樂怡等合演的電影《拼命三郎》，將於6月在港上映。電影是繼《黃金花》後的「明天三部曲」的第二部曲，是探討「明天」這主題的故事，也是關於父子故事，描寫兩代和解及新舊交替的香港故事，講述不再風光的江湖老大石三郎，重遇多年沒見的兒子後，意外地東山再起，兒子也受父親的啟發專注泰拳，兩代「拼命三郎」在艱難的日子中逆流而上。

電影《拼命三郎》的首回預告中，演員們攜手呈現激烈打鬥畫面，各場打鬥不僅令人興奮，而預告中亦窺見各人將面對不同挑戰和意外。電影中男主角石三郎由譚耀文飾演，他表示為了預備這角色，花了不少心思：「這個角色準備過程頗具挑戰，因為三郎內心固執以及對自身脆弱認知，促使我設計細膩小動作，以增強角色情感深度，這是我演藝生涯中，花費最長時間思考如何詮釋的一個角色。」

動作場面方面，譚耀文認為要展現角色性格：「我對動作場面有一定要求，三郎是一個曾經有勢力的人，現在的他最重要是和氣，不會以暴力解決問題，打鬥時也不會追求致命，用輕鬆方式教訓對手。我將這種理念傳達給動作導演張文傑，他也非常認同，我們也在某些場景中，加入了這種思維的元素。」

在電影中，兩個新世代演員Locker與細貓挑戰打鬥場面，並在拍攝過程中，遭遇了意想不到受傷情况。他們不僅演繹激烈打鬥場面，還與現役拳手對打，真實性十足。Locker說：「在接到劇本後，只得2星期預備，我馬上找健身教練操練身形並嚴格控制飲食，拍攝期間經常捱夜，體力透支讓我感到頭暈。在練習時已經弄傷了手，為了不拖延進度，要忍痛繼續拍攝，還有一場打鬥戲，再弄傷了頸，對我來說，這部戲是非常拼命。」

細貓分享自己在電影中一場決賽戲分：「面對的都是職業拳手，好榮幸能夠在拍攝過程中擊敗對手。能夠與職業拳手過招，我感到安心，因他們知道控制力道，與Locker對打時，我們不熟悉拳擊，反而容易造成意外受傷，幸好最後都沒有太大意外。」

（即時娛樂）