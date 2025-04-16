搗破法蘭克｜楊偲泳林家熙分享反叛史 談善言恨演吸血鬼 岑珈其狂睇戲增值 (21:46)

已為人父的岑珈其鬧着玩隔空惜惜林家熙。（柯美攝）

談善言、楊偲泳（Renci）、林家熙（Locker）和岑珈其在電影《搗破法蘭克》組成劫富小隊，犯案後留下塗鴉標記，戴上兔仔面具，自拍械劫過程，上載到互聯網，挑戰道德底線。

在戲中飾演紀月的談善言指角色憤世嫉俗兼衝動，覺得在規矩下生存沒希望，所以跳出框架，找來Renci、Locker和珈其犯案。問現實他們可有不守規矩時候？Locker笑言刻意不泊咪表位，談善言求學時愛玩變髮，她說：「星期六去染髮，星期日晚上就染回黑色、駁長又剪短。」她承認貪玩，認為沒犯校規，無傷大雅。

岑珈其求學時試過與同學們夜返學校玩捉迷藏，說恐怖又刺激，但他不希望兒子學他這樣做，因行為不當及有危險性，他說：「我鼓勵小朋友勇於嘗試，不想他們在在溫室中，但一定要安全、守法，不可以傷害別人，要循循善誘。」偲泳19歲時不理父母反對，與數名女同學背包遊土耳其，她承認當年任性，但體驗難忘，因沒錢入住郵輪房間，躺在甲板卻看到一片星海。

身為新一代新演員，他們表示有機會想演與自己反差大角色。問他們想挑戰什麼角色？談善言表示好難答，她說：「要殺到埋身，才知對角色有幾大興趣，什麼角色也沒所謂，最重要寫得立體、豐厚和有趣，角色愈有血有肉，愈能發掘多些東西，呈現更多面向。」

她指可以挑戰演吸血鬼或殭屍，笑說：「之前和小野（盧鎮業）出席電影《虎毒不》活動，我們都好瘦，當日大家好累、好眼瞓，又同穿上深色衫，好似吸血鬼，心想我們可以演吸血鬼，拍部類似《吸血新世紀》電影，喪屍片都可以。」

珈其想試拍古裝，因他們這一代的演員沒機會接觸古裝，說：「聽前輩講拍古裝和時裝是兩回事，語氣和風格都不同，好想感受。」Locker想拍科幻電影，可以吊威也，在綠布景前憑幻想演繹；楊偲泳則想拍動作片和身體有缺陷角色。

現在電影業進入寒冬期，加上開戲少，問他們是否少了選擇？珈其承認：「現在有工開已開心。（怎麼辦？）珍惜與太太和兒子相處，以前開工沒時間陪他們，在陪他們的過程感受生活，亦趁機多看戲增值，目前只可以做的事，就是活在當下。」

Locker表示要分散投資，發掘其他技能：「無論在金錢和及精神上，不要將所有放在這行業，雖然我好喜歡演戲，但寒期都無辦法，大環境如此，不要令自己不開心，要做其他開心事，可能有些正能量，為我帶來更多工作。」

談善言和楊偲泳認為要裝備好自己度過寒冬期，談善言說：「多看電影，我現在看戲不是以觀賞角度，會想為什麼會這樣做，要訓練自己吸收。」楊偲泳則偏向感受生活體驗，說：「每個人演戲覩有自己的方法和套路，但其實都是演另一個人生，所以要去不同地方，接觸不同人，感受都會有所不同。」

（即時娛樂）