姚焯菲(Chantel)最近推出新歌《New Fantasy》,一改以往「小公主」形象,展示成熟女人味,而在處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Chantel表哥的周嘉洛,亦力撐表妹新歌,2人昨天(15日)在Ig聯合發布影片,Chantel身穿新歌打歌衫亮相,她身旁有位穿上黑裙兼長髮及肩的「索女」伴舞,原來正是周嘉洛反串,已不止一次扮女人的周嘉洛,舉手投足充滿「嫵媚」兼儀態萬千,一個華麗轉身甫士盡顯媚態,他和Chantel互望互動,周嘉洛還自封「表姐」寫道:「表姐is straight up every person's new fantasy!」

(即時娛樂)