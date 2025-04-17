奪命提示｜葉蒨文首演人母有難度 塊面做手腳 顯成熟韻味 (11:42)

Sophie在劇中談及多年來不容許與親生女兒見面的難過時，委屈聲線配以忍淚雙眼，相當有戲。（無綫提供圖片）

無綫劇《奪命提示》本周再有3個新角色登場，分別是葉蒨文（Sophie）飾演的子瑜（鍾嘉佑飾）親生媽咪劉惠芳、張彥博飾演的殺手凌烈、及莊易羚飾演的女殺手韓楓！

葉蒨文之前在《超能使者》及《隱形戰隊》中，均有性感亮麗演出，這次收起美好身段、以淑女Lady上陣，首演媽咪角色。劇情講述子瑜生母劉惠芳失蹤多時後，終現身要求見子瑜，並答允捐贈骨髓予子瑜醫病。當與子瑜相處過後，一直仍愛著親生女兒的劉惠芳，要求將子瑜接回美國接受骨髓移植，令大感不捨的嘉莉（劉穎鏇飾）相當激動。

Sophie是次飾演貴婦，前後兩集造型均斯文淑女。昨晚（16日）一集，Sophie談及多年來不容許與親生女兒見面的難過時，委屈聲線配以忍淚雙眼，相當有戲。有網民對於劉惠芳突然殺出認女，感到有嫌疑，議論紛紛Sophie出現是否另有陰謀？

Sophie接受TVB.COM訪問時透露，有報讀演技班進修：「公司都畀幾多柔弱類型感覺嘅角色我做，我本身唔係特別擅長展現委屈一面同表現弱小，可能因為我由細到大都比較堅強、甚至倔強，偏向以強勢掩飾自己弱項，再加上有進修，嘗試做好每一個角色，慢慢地習慣演一啲同自己唔算太接近嘅角色。」Sophie自2017年已開始拍劇，她坦言仍感緊張，只是沒有初入行時慌亂：「謝謝大家嘅鼓勵，我覺得仲有好多進步空間，會繼續努力！」

談到首度演媽咪，Sophie說：「初初聽到自己要做媽咪，都覺得有啲難度，因為自己暫時未極度渴望婚姻同埋生小朋友，我本身性格仲係大細路，充滿好奇心、古靈精怪同埋比較貪玩。妝容方面，我拍完第一場之後，喺洗手間思前想後覺得爭少少，望一望塊鏡覺得可以再老啲同憔悴少少，由於時間緊迫，我做咗少量調整，加咗啲陰影落塊面，望落去成熟啲，亦都有助我進入角色。」

（即時娛樂）