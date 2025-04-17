張與辰姚焯菲《許願》有愛情感 劉洋黃洛妍合唱 被指似「史力加談戀愛」 (12:02)

善玥澄和彭家賢的《芳華絕代》，2人化上濃妝人，七情上面又唱又跳。（無綫提供圖片）

出名手緊的周國豐，亦難得給予2人高度評價。（無綫提供圖片）

張與辰和姚焯菲的演出獲得近乎一致好評。（無綫提供圖片）

對於林智樂和黃博演出，森美（上圖）被觸動至眼泛淚光。（無綫提供圖片）

張與辰與Chantel年齡差一大截，但合唱《許願》卻有愛情感及火花（左圖）；劉洋和黃洛妍合唱時，因為劉洋怕醜搶去了評審們注意及焦點。（無綫提供圖片）

《中年好聲音3》周日（20日）播出新一集，由車婉婉擔任主持，評審團除了肥媽、張佳添、周國豐，還有海兒以及森美擔任嘉賓評審，見證9強誕生。

本回合主題是「聲夢合唱」，10位參賽者將各自與一名「聲夢」畢業生合唱，演出歌單如下：劉洋／黃洛妍《你那麼愛她》、陳芷盈／何晉樂《誰明浪子心》、王鄭浚仁／趙小婷《美麗的神話》、李金凱／冼靖峰《甲乙丙丁》、占士丁丁／劉芷君《Endless love》、曹越／詹天文《我不離開》、趙浚承／潘靜文《你最珍貴》、張與辰／姚焯菲《許願》、黃博／林智樂《來夜方長》、善玥澄／彭家賢《芳華絕代》。

本周焦點組合，是兩大魔王級組合合唱，分別是本季大熱黃博與有林智樂Felix，以及兩大實力唱將劉洋及黃洛妍Janees。自封表演是「輕飄飄的歌劇」的黃博及Felix，一開場便各自以超靚聲大玩和音，噱頭十足，Felix出賽前直指希望可以為「高分王」黃博爭取首個100分。對於2人演出，森美被觸動至眼泛淚光，他給予評語時說：「你第一句嘅時候我眼淚爭啲流喇」，至於肥媽亦肯定了2人的靚聲度：「兩個獨自把聲係好靚嘅。」

同有「大魔王」美名、被譽「大炮型組合」的劉洋及Janees，則意外因為劉洋的怕醜搶去了評審們注意及焦點，肥媽說：「劉洋有啲怕醜，佢都唔夠膽直視Janees，唔好怕醜啦，捉住隻手喇嘛」，張佳添說：「佢一對住女仔唱歌時，好似史力加談戀愛。」車婉婉索性教劉洋應如何拖女仔，場面搞笑。

森美自封是「劉洋粉」，並期待現場看他唱Live：「我好渴望Live睇佢一次，呢個組合辛苦嘅地方，係因為感覺到2個都有實力，大家都要搵個位放柔番係困難嘅。」

張與辰與姚焯菲Chantel年齡差一大截，但合唱《許願》時卻充滿愛情感及火花，配合Chantel甜美笑容，獲得近乎一致好評，肥媽搞gag：「好好聽，佢哋係牛油果油溝橄欖油。」張佳添說：「我feel到有啲真愛喺裏面。」

森美笑言投入到一度忘了身邊坐的是肥媽，回過神來看清後一度「嚇醒」，笑爆全場，出名手緊的周國豐，亦難得給予高度評價：「淨係聽聲，一路令我信服你哋係一對戀人。你哋每人要處理好多和音部分，你哋都處理得好好，暫時為止係今晚表現最好嘅一對！」車婉婉聞言即說：「喺周國豐老師冷血嘅世界，係好少咁樣讚人！」

而充滿視覺刺激的善玥澄和彭家賢合唱《芳華絕代》，2人化濃妝七情上面又唱又跳，一度埋身熱舞，極盡妖冶，車婉婉笑言看他們表演時，恍如置身「殭屍堡壘」。

（即時娛樂）