奪命提示｜張彥博一改乖仔形象演奸角 減17磅致手軟腳軟 (13:34)

張彥博受訪時表示，由於角色大部分時間「笠到實」，有時只能以嘴巴及眉毛做戲。（無綫提供圖片）

無綫劇《奪命提示》本周再有3個新角色登場，分別是女神級小花葉蒨文（Sophie）飾演的子瑜（鍾嘉佑飾）親生媽咪劉惠芳、張彥博（Bob）飾演的「頭盔男殺手」凌烈、及莊易羚飾演的「狙擊殺手女」韓楓！張彥博以奸角登場，有網民封他為「奪命版鏗少」，奸角能力值及爆Seed度令人期待。

張彥博搣甩乖仔、書卷味及斯文形象，為壞人與警方鬥智鬥力場口，增添不少張力。為給予觀眾煥然一新的感覺，張彥博下了不少苦功，他在2個月激減8公斤（約17﹑18磅），並不停曬燈甚至「髹黑」自己。

張彥博接受TVB.COM訪問時笑言，由於角色大部分時間「笠到實」，有時只能以嘴巴及眉毛做戲，並感激監製文偉鴻（Jazz）指導：「冇晒眼神做戲係我第一次，只能靠個嘴同埋動作去完成成件事，好大難度。不過Jazz好好，佢教咗我幾個動作，連笑容都有tune我，又教我個大方向，係要恥笑同挑釁多啲對手，畀好多意見我，真係好感謝佢。」

談到殺氣Level up，Bob笑言全靠《一屋老友記》歐陽震華教路：「佢提過我點去控制眼神，因為我一用力就會寸，嚟到呢套就可以用盡個力望人。」

張彥博白頭佬造型眼前一亮，他透露原來是天生髮色，自中學時開始已有白髮，多年來都要保持染黑才營造之前的形象：「呢個（白）髮色係我由《金宵大廈》之後開始留出嚟，嗰時我覺得公司係好惜我，大部分可以啱我做嘅角色都畀我做過晒，只係我嘅外形限制咗好多可能性，我想有啲改變，我就將天生髮色留番出嚟，嗰時都唔知效果係點。但有一日我喺canteen見到Jazz，之後就有咗呢個角色，收到劇本嗰時超興奮。」

談到為角色減17磅，他笑言有「後遺」，並一度影響拍攝：「我出場嗰場戲，係發生咗小插曲，因為嗰排戒澱粉戒得太勁，冇乜力跑，監製叫我用啲力，我就只能拼盡全力、同埋搏埋個老命咁去跑；平時都有跑開，只不過嗰日狀態真係唔夠完美。」

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（即時娛樂）