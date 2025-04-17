蕭亞軒髖關節骨折 捱過5次手術 最新近况曝光 (15:20)

台灣女歌手蕭亞軒（Elva）在2022年因為髖骨關節骨折，令演藝事業停擺近3年，昨天（16日）Elva在社交平台向歌迷報平安，並貼出復健照片，預告快將回歸：「星期三，開工大吉，心想事成，身體健康，健步如飛，喜樂常在！」相中的她氣息不錯，經理人透露這幾年Elva更換人工髖關節，已經動了5次手術，Elva心急想要實現承諾歌迷演唱會，反讓傷勢更加嚴重。

Elva每次開刀都經歷術後復健折磨，過程痛不欲生，更擔心從此無法回到舞台，焦慮到爆喊，陷入人生最低潮。據了解，Elva前後共做了5次手術，每一次都至少3個月恢復期，幸好她以過人意志力，還有親友、復健師鼓勵，終於撐過來。近期為加快復原腳步，Elva共聘請3位不同復健師，復健師知道她的目標，以職業運動員的節奏，在術後隔天就讓她下牀開始復健。

復健師為Elva設計復健菜單，每天訓練2到6個小時，包括「髖關節患部訓練」、「筋膜復位」、「AlterG（反重力訓練）」等項目。

Elva的經理人說：「很想趕快跟粉絲們碰面，現在的復健菜單，雖然是比照運動員的復健強度，但也記取過往的經驗，不再操之過急，依照復健師節奏穩定進行，也在復健師允許情况下，額外的加課訓練。」

（即時娛樂）