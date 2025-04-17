余香凝身高最似男人 演麻甩佬冇偶包 黃德斌跟Frankie拍牀戲呻不好受 (20:07)

余香凝在劇中要模仿黃德斌言行舉止，她感激黃德斌幫助，指對方不用埋位演出也不休息，站在鏡頭面前看她演出。（鍾偉茵攝）

余香凝（Jennifer）與黃德斌在播映中的ViuTV劇集《麻甩媽咪》中，分別飾演賢妻良母「程程」和麻甩的士司機「口水發」，因一次交通意外，2人自此命運交纏，口水發靈魂進入程程肉身，余香凝要模仿黃德斌言行舉止。

余香凝說﹕「導演叫我free style，粗魯一點便可，毋需太麻甩。」黃德斌有否過兩招給余香凝？他大讚余香凝聰明，不用他教：「拍攝前，老師依我的舉動設計了一套動作給Jennifer，正式拍攝時，我覺得她有些位做得不太似，會給她做一次，她消化後再自我創造，她學得好快，一看就懂。」余香凝感激黃德斌幫助，指對方不用埋位演出也不休息，站在鏡頭面前看她演出，當發現她肢體動作和語氣不像男人，會即時給予意見。

首次扮男人舉止的余香凝自言初時很緊張，不知該如何拿捏，摸索了數天才順暢。她不介意有「麻甩」感覺，導演曾問過她會否擔心樣子不漂亮？她表示沒有偶像包袱，最重要效果好看，劇集有輕喜劇成分，要有喜感。

談到拍攝有趣事？她表示劇中會講屬於她和黃德斌世界的粗俗說話如「圓咕碌」和「黐鬼線」等，可能太投入演出，有日接女兒放學時，衝口而出說「黐鬼線」！她說﹕「我即刻收回，不想其他家長覺得我粗魯，我因為連德斌面部表情也模仿，拍完後發現額頭的皺紋深了！」她平時是否很「麻甩」？她表示在家中及與女性好友聚會，放鬆時會較「麻甩」。笑言自己最似男人是身高，黃德斌不覺得私底下的余香凝「麻甩」，認為對方只是不拘小節。

黃德斌毋需模仿余香凝，但要扮孕婦，經歷對方懷孕，做一些懷孕時的身體語言：「她有教我懷孕時動靜，我亦戴上道具孕肚，感受孕婦辛酸。」黃德斌透露與陳瑞輝（Frankie）有場牀戲，今次是他首次跟男生拍牀戲，大呻不好受，但不肯透露牀戲激烈情况。是否激過《大叔的愛》？他笑說：「總之我就驚啦﹗」余香凝聞言笑說：「我在身邊，用他的靈魂看這件事，看到我作嘔，這場戲我都有份。」

談到難忘事，2人表示不夠製作費，所以很多鏡頭都要靠攝影師利用鏡頭交代，有些鏡頭出現穿崩，唯有試多幾次，就算跟很多人認為與難應付的小朋友做對手戲，也順利完成，因小演員們很聰明。

（即時娛樂）