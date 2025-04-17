梁允瑜自稱「輕熟女」狂食番薯 被黃又南爆車內放屁 憑夾公仔力挽聲譽 (19:51)

Chloe在被一致看淡下，只花了200日圓（約11港元）便成功夾到公仔。（無綫提供圖片）

由黃又南、梁允瑜（Chloe）主持的《關東．路駅十三》，今（17日）明（18日）兩晚播出最後兩集。

黃又南與Chloe今晚（17日）開始別府之旅，他們來到果樹公園道路休息站，當地以「秩父銘仙」絲質和服聞名，自江戶時代起便深受日本女性喜愛。站內除「秩父銘仙」產品外，還有不少芋製產物，又南說︰「日本人嘅『芋』泛指芋、紫薯同薯仔。」Chloe表示炸薯塊配味噌醬是當地名物，曾經奪得「美食王爭霸戰」第一名，而橫瀨紅茶雪糕是休息站人氣No.1，今趟可以一次過試齊。不過Chloe狂食番薯後，埋下「出事」伏筆。

接下來2人到訪一間號稱「世一」的夾公仔店，店內逾450台夾公仔機，Chloe在被一致看淡下，只花了200日圓（約11港元）便成功夾到公仔。來到行程尾聲，2人在Car Camping營地總結21日旅程。

又南大讚Chloe是「好叻、好努力嘅女仔」，Chloe自揭初見又南時的印象︰「本身開始好驚（又南），第一日你咪話我好乖、好安靜，除咗要聽清楚之外，真係唔敢亂講嘢。細細個聽又南哥哥啲歌，又睇佢啲戲大，前輩喎。」她表示相處下來發覺對方雖然閱歷豐富，依然保有童真喜歡玩。

明晚（18日）來到最後一集，2人繼續別府行程，首站咖啡店歎橫瀨之紅茶拿鐵，Chloe大感滿足之餘更自言是「輕熟女」，曉得欣賞玉桂味道，她笑說︰「未熟晒，半熟啦﹗medium rare，以前會覺玉桂味好奇怪，𠵱家感受溫韾感覺。」

飲完茶後2人開始挑戰味蕾，試齊4款不同口味及地區的布甸，包括︰大吟釀、桑茶、味噌焦糖、麥茶口味布甸。而連日食番薯的Chloe明晚終於要爆，她試食番薯蒙布朗時，狂讚好味︰「平時唔太鍾意食番薯。」整個行程被取笑「老」的又南反擊︰「因為驚放屁？我成日聽到你喺車放喎。」

（即時娛樂）