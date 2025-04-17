螳螂捕蟬｜黃秋生陳淑儀埋身肉搏 再為評Tyson MV「太垃圾」解畫 (20:16)

黃秋生與陳淑儀合演的舞台劇《螳螂捕蟬》，將於5月在西九文化區戲曲中心大劇院上演。公演在即，綵排正如火如荼，今天（17日）安排探班，劇組人員宣布終極加場，總共演出15場，並與名酒品牌合作推出聯乘特別限定版產品。

黃秋生與陳淑儀劇中演殺手，2人持槍對峙，埋身肉搏互相推撞，秋生示範飛身攝入牀下底，身手尚算靈活。他表示在眾人面前綵排有壓力，收通知外界反應好決定加場，最擔心是應付劇中連場動作體力消耗。

2位主角同聲表示：「剛才的綵排動作只是濕濕碎，整套劇動作好多，打到飛來飛去，真是高估了自己，今次兩隻老鬼真是搏命演出！所以排戲和演出已狂飆汗，相信做完劇可以長多幾年命，因為當做運動。」

秋生預告要做好多動作低，既疲倦又辛苦，還過於投入，結果打爆道具，相信正式公演時情况都一樣，但沒有後悔接這部劇演出。他表示為保持專注集中力和背台詞記性，上台演出不會喝酒，屆時放酒樽的道具會換成清水。

秋生日前狠批Tyson Yoshi新歌《1994》的MV「太垃圾」，Tyson Yoshi覺得影帝說話有道理，作為後輩應聽評論，還加強了他拍前傳電影的意欲。秋生之前曾解釋，「垃圾」所指的是Tyson Yoshi翻唱當年的歌曲，而並非罵後輩本人。他再度解畫：「我覺得如果拍MV為求效果，要花費好多錢來拍攝，不如用那些錢來宣傳較好。我不是批評Tyson Yoshi『垃圾』，而是他模仿該年代像工廠模式製作出來，但求快捷的罐頭音樂是『垃圾歌』。明白他是想向該年代致敬，亦模仿得好好，只是不認同那些『垃圾歌』。」秋生表示無意挑起是非爭端，只是接受節目訪問時間有限，他沒解釋太清楚才引起誤會。

（即時娛樂）