Max美劇《職業槍手4》被黑化？ (23:37)

美劇《職業槍手》（ Hacks ）講述拉斯維加斯名嘴與年輕寫手之間的關係， 2021 年首播，先後推出 3 季，並曾多次獲頒艾美獎。《職業槍手4》 4 月 11 日在影視串流平台 Max 上架，今季有10集，明天（18日）播出第3集。

上季尾聲講述珍施瑪（ Jean Smart ）飾演的喜劇女星 Deborah 如願成為深夜清談節目女主持，漢娜恩賓達（ Hannah Einbinder ）扮演的 Ava 使計奪得首席寫手之位，師徒關係會決裂還是有轉機，成為今季要點。

珍施瑪及漢娜恩賓達與其他台前幕後日前出席美國記者會，提到今季故事走向，漢娜說：「好多人都以為 Ava 會黑化，但我認為 Ava只是 寫出 Deborah 想說的話，她仍然保存初心及精神，只是需要戰鬥。」

Deborah 從拉斯維加斯遷到洛杉磯居住，今季有不少內容談及當地生活。編劇 Jen Statsky 指有不少場面在阿爾塔迪納（ Altadena ）取景，早前因加州大火而嚴重破壞，編劇坦言劇集記錄了這座城市的美麗一面。珍施瑪透露劇中入往豪宅有近百年歷史，非常漂亮，可惜已遭大火燒毁，她說：「非常傷心，幸好豪宅主人平安無事。」

Deborah 與 Ava 「鬥戲」也是今季亮點，《職業槍手》創作人之一 Lucia Aniello 說：「兩人一時爭論咖啡機，一時爭論人事問題，這些場面非常有趣。」珍施瑪與漢娜恩賓娜雖然沒有透露今季結局，但異口同聲表示看到劇本時，驚訝得下巴跌落地上。另一創作人兼劇中扮演經理人的保羅當斯（ Paul W. Downs ）被問到《職業槍手》會拍多少季？他坦言不知道，但暗示早已為劇集想好結局，故事至少可以拍到第 5 季或之後。

（即時娛樂）