Max美劇《職業槍手4》被黑化？ (23:37)

美劇《職業槍手》（Hacks）講述拉斯維加斯名嘴與年輕寫手之間的關係，2021年首播，先後推出3季，並曾多次獲頒艾美獎。《職業槍手4》4月11日在影視串流平台Max上架，今季有10集，明天（18日）播出第3集。
上季尾聲講述珍施瑪（Jean Smart）飾演的喜劇女星Deborah如願成為深夜清談節目女主持，漢娜恩賓達（Hannah Einbinder）扮演的Ava使計奪得首席寫手之位，師徒關係會決裂還是有轉機，成為今季要點。
珍施瑪及漢娜恩賓達與其他台前幕後日前出席美國記者會，提到今季故事走向，漢娜說：「好多人都以為Ava會黑化，但我認為Ava只是寫出Deborah想說的話，她仍然保存初心及精神，只是需要戰鬥。」
Deborah從拉斯維加斯遷到洛杉磯居住，今季有不少內容談及當地生活。編劇Jen Statsky指有不少場面在阿爾塔迪納（Altadena）取景，早前因加州大火而嚴重破壞，編劇坦言劇集記錄了這座城市的美麗一面。珍施瑪透露劇中入往豪宅有近百年歷史，非常漂亮，可惜已遭大火燒毁，她說：「非常傷心，幸好豪宅主人平安無事。」
Deborah與Ava「鬥戲」也是今季亮點，《職業槍手》創作人之一Lucia Aniello說：「兩人一時爭論咖啡機，一時爭論人事問題，這些場面非常有趣。」珍施瑪與漢娜恩賓娜雖然沒有透露今季結局，但異口同聲表示看到劇本時，驚訝得下巴跌落地上。另一創作人兼劇中扮演經理人的保羅當斯（Paul W. Downs）被問到《職業槍手》會拍多少季？他坦言不知道，但暗示早已為劇集想好結局，故事至少可以拍到第5季或之後。
（即時娛樂）