陳凱詠父親被讚年輕有型 陳穎欣明年1月澳洲結婚 陳凱琳跟鄭嘉穎學打網球 (22:00)

陳凱琳（Grace）、陳凱詠（JACE）及Super Girls成員陳穎欣（Yanny），今天（17日）到上環出席頒獎禮活動。JACE日前在社交平台分享與爸爸到夏威夷旅行兼出席朋友婚禮照，被網民大讚陳爸爸年輕又有型，可以做演員，JACE說：「別再讚他了，他看到別人稱讚，不知多興奮和開心。（父女合作？）看情况。（在你MV亮相？）很辛苦，不要麻煩他。」

音樂監製陳考威（Gareth）之前在社交平台宣布與拍拖8年的女友陳穎欣（Yanny）即將舉行婚禮，問Yanny婚禮籌備進度？她說：「未搞，很多東西都由男友負責，我不清楚。我不同其他女孩子，沒一個夢想，我比較怕醜和低調，婚禮簡單和溫馨便可。」她透露婚禮將於明年1月澳洲進行，所以未揀婚紗，亦未想到邀請什麼人出席。

問會否邀請Super Girls成員？她說：「會邀請，但不知她們會否出席。」有指她和成員李靜儀同時戀上陳考威而反目，會否擔心尷尬？她只說：「未邀請，不知道尷尬與否，現在仍未有邀請名單，因是小型婚禮，都是請家人和公司同事。」

Grace表示3名兒子輪流生病，以為自己扺抗力很厲害，結果仍被傳染，她透露最近扚起心肝跟老公學打網球：「嘉穎9年前已送我網球拍，但一直封存。（可有天分？）他讚我球技比想像中好，他性格直率，相信不是𧨾我，可能我有打開羽毛球。」

（即時娛樂）