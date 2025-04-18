姜濤平靜回應王晶批評 稱食得鹹魚抵得渴 望導演勿鬧粉絲 (17:29)

MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）今天（18日）以「星級契爸」身分出席《大熊貓家姐細佬後援會成立典禮》。Ian稱已多次入園探望港產大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」，但因要保護大熊貓的健康，跟兩姊弟沒太多接觸，也未有抱抱牠們。Ian說︰「有次與姜濤一起學習整食物，牠們在我們身邊經過，那次是最近距離的接觸。」

王晶導演日前公開批評姜濤，叫他滾出娛樂圈。姜濤平靜地表示︰「很多謝任何前輩的批評和指點，我作為後輩，沒辦法說什麼，只好做好自己。無論別人說什麼，我也願意聽，相信這是王晶前輩的指導方式。」對於田啟文指王晶說話殘酷，姜濤說︰「入行後，我聽過各種不同程度的說話，預了。」姜濤自言已入行一段日子，沒為此事不開心。他續說︰「必需要接受﹗我不清楚他的說話目的，相信是他對我的督促。」談到傳事件為CHILL CLUB頒獎禮轉移了疑種票事件的視線，姜濤稱不清楚。

姜濤強調從沒自稱及覺得自己是「頂流」，揚言有天會達到王晶對健碩身材的要求。對於王晶刪走鬧他的帖子後再發文，稱錯的是背後瘋狂的資本和師奶粉絲，姜濤說︰「鬧我就可以了﹗我做這行，食得鹹魚抵得渴，歌迷和粉絲開心就可以。由我去頂？是﹗會否減肥及提升舞藝？會。何時減肥？盡快。」

談到獲黃秋生、蕭若元及網民力撐，蕭若元為此在網上與王晶罵戰，網民更反攻擊王晶女兒，姜濤表示︰「網民可以討論，但內容太激就不好。大家當『食花生』就算，不要太認真。我也不知為何這樣﹗」姜濤認為事件過去了就算，希望蕭若元與王晶不要吵架。他笑說︰「一起看大熊貓幾開心﹗」Ian表示︰「這幾年來，外界也有不同聲音，令我深信要做好自己要做的事。」

（即時娛樂）