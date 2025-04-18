陳山聰點評《奪命提示》女拍檔 笑劉佩玥拒減磅坐爛梳化 (23:09)

陳山聰與劉佩玥（Moon）雖然曾多次合作，但直至正在播映的劇集《奪命提示》才有真正的對手戲。山聰經常希望與新拍檔合作，這次與劉佩玥合作很有火花，跟以往「合埋眼去演都冇問題」的老拍檔姚子羚不同。他說︰「Moon入行12年，與她第一套合作的劇是《殭》，之後每次都是同劇不同場，同場沒交流。今次我們首次真真正正有對手戲，她很聰明，我們合作時很開心。不過，她很有分量﹗我有場戲要救她，卻抱不起她﹗開拍前，我已叫她減肥，她當然沒有啦！Moon還試過坐爛道具梳化，坐斷了，不知怎樣連戲﹗」劉佩玥稱其角色要有肌肉，不能太瘦削，因此不能減肥。她笑言：「梳化斷開與我無關，觀眾收看就會知原因。山聰只是開玩笑，我只增了肌肉。」

劉佩玥這次在劇中的角色有別於《隱形戰隊》的性感尤物Shadow︰「我形容是怕冷的Shadow。角色的職位高了，就交給做臥底的劉穎鏇及郭柏妍性感。性感服飾被指灑鹽花？劇情需要，是有趣的，不是為性感而性感。」談到兩人的角色在劇中談情時也有動作戲，山聰回憶拍攝當日NG了很多次︰「有很多動作。我沒有受傷，但拍完腰骨痛，要去按摩，很累﹗」劉佩玥記得拍攝當日曾因記錯位而撞到鼻子，痛得她以為會毁容。劉佩玥原來一直視陳山聰為男神，覺得他有型靚仔，深入認識後發現其內涵更讓人敬佩。她說︰「他是我的半個武術指導，有時間寧願不休息，過來看我打得靚不靚，他不止是一個前輩，更是一個好好的老師，也是個很照顧拍檔的人。他不時提供心理輔導，教導拍檔之餘，自己又謙卑、不斷學習。與他合作是一件很榮幸的事，我絕不是擦鞋或抬舉，他的教導令我終身受用。」

山聰談到同劇的其他女拍檔時說︰「飾演我表妹的郭柏妍有很多蝦碌。這邊跟她說完，她轉頭又照自己的方法去做。我心想『咁都得』？以為她扮懵，其實她是真的懵。劉穎鏇，我就不再理她了，已經照顧了她兩年3套劇，是時候交給視帝張振朗接棒去照顧她，我終於可以放手。」

欲知專訪詳情，請留意明天（19日）明報娛樂版。

（即時娛樂）