羅啟豪辦粉絲見面會及義賣籌款 決定在港置業 (21:38)

羅啟豪今日到上水出席《分享歌單‧音樂會》，為剛推出新廣東單曲《還未分享的歌單》造勢，吸引大批豪殼（粉絲暱稱）到場應援。他獻唱多首歌曲，包括《還未分享的歌單》、《青春頌》，以及獨唱在《中年好聲音3》與黃博合唱的《囚鳥》，變成迷你演唱會，更即場舉行簽名會，為豪殼們送上限量Tee禮物。

羅啟豪介紹新歌《還未分享的歌單》創作概念外，更公開至今未分享過於錄音室的小秘密，他說：「我有鼻塞與鼻敏感問題，平時會隨身帶備一支小噴霧傍身，在灌錄第一首單曲《相信相信》時，鼻塞又來了，卻發現沒有帶噴霧，立即叫工作人員到附近藥房找，遍尋不獲，終於要趕返我家，取回再繼續錄音。」大會展出日本漫畫風格羅啟豪，並讓他發揮藝術細胞，與粉絲Battle畫出最適合羅啟豪的風格畫像。他被粉絲稱讚外表親切可愛，與卡通風格毫無違和感。

同時揭幕的《羅啟豪分享歌單·音樂營地市集》，延續他行善的初心。市集繼續出售多家本地社企特色產品，更有啟豪的二手飾物義賣，籌得善款將捐到香港精神康復者聯盟。羅啟豪透露：「我曾經受過情緒困擾，發現大家的支持非常重要，香港精神康復者聯盟暫時未有大機構支持，同時我非常欣賞他們的理念，就是強調康復者之間的互相幫助十分重要。」至於想到義賣飾物，皆因他一直注重環保，反正飾物已出鏡不能再用，既可作慈善義賣，又能讓有心人好好珍藏，一舉多得。他笑言：「其實件件都很有紀念價值，有點捨不得捐出來，但可以做善事，我當然義不容辭，其中我最喜歡楓葉圖案的心口針，入行後看到其他藝人非常懂得打扮，會佩戴頸鏈、戒指、心口針等不同飾物，令以前不懂打扮的我，也學會一些心得。」

羅啟豪坦言自小受到濕疹困擾，導致自信心跌至低點，更有社交障礙，曾求助於心理醫生與催眠師，但想不到因參加《中年好聲音》，令自己走出陰霾，未來會以香港為發展基地，最近決定置業：「爸爸從事會計行業，由細到大已培育我儲錢投資的概念，一早養成儲蓄習慣，之前我曾在英國買樓，趁英國樓價上漲，便決定賣掉在香港置業，其實我也不知道能否負擔供款，但這個也是我未來更加努力事業的動力！」

（即時娛樂）