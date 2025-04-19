《贖夢》上映3周破千萬票房 張家輝謝票親解愛的訓話 (13:55)

張家輝自編自導自演新作《贖夢》上映踏入第4周，票房日前已衝破1000萬。家輝連日來與戲中飾演「阿痴」的李凱賢（Brian）四出謝票，昨天（18日）連走多場謝票活動，更邊唱《永遠的失眠》邊跳着出場。Brian亦不遑多讓，自費印了限量版10件「痴頭Tee」送給現場觀眾作為復活節禮物，感謝大家對《贖夢》支持。

電影票房已過千萬，家輝認為已不錯，他當然期待會有更好成績出現︰「不知道日後可會有人像我一樣，敢嘗試拍這類別的電影，所以希望大家踴躍捧場﹗」Brian稱已看了《贖夢》3次︰「家輝很有心，敢於嘗試創作新題材，讓觀眾有更多不同口味的電影類別選擇。」家輝表示《贖夢》是他從演和執導以來，參與謝票活動最多的一次。他有感而發的說：「其實也不止我一個忙為電影謝票，很多電影也努力謝票，如今這個年代需要跟着大方向走。坦白說，以前自己真的抗拒謝票；但經過今次的謝票經驗，讓我深深覺得與觀眾交流，整個過程感覺良好！」Brian亦認同謝票，既可宣傳，也讓大家更了解電影本身。謝票期間，觀眾表現熱情，不但交流戲中的情節，還問會否有下集。家輝說一切都是未知數。有觀眾讚家輝唱歌好聽，問他什麼時候開演唱會。家輝妙答：「快的了，已入紙！」

早前家輝苦口婆心「訓導」粉絲的過程被另一位粉絲拍下並擺上網，不少網民讚家輝為人真誠，連Brian也有同感。家輝說：「無論之前我或是我的電影，我都很多謝大家的支持。其實當日那位粉絲沒有傷害性，當時我不想他會一下子情緒激烈，所以我覺得如果我停下來跟他對話溝通一下會好些，就是那麼簡單與他聊起來。」

（即時娛樂）