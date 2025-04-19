P1X3L 5G解散在即 Ash邀玩笨豬跳搞喊Alice (15:18)

ViuTV節目《P1X3L 5G上位計劃》將於明晚（20日）播出新一集，限定組合P1X3L 5G被宣告即將解散，製作組特別安排《P1X3L 5G心願之旅》，帶大家重返第一次踏上舞台的台灣作為最後旅程，行程更由8位成員自行決定，每人一個願望，8人合力完成，務求擁有難忘的共同回憶。

一向思想奇特的Sica，願望也古怪過人，竟然想在西門町做一宗引人注目的桃色糾紛假新聞。開始前，Phoebus、Yoyo和Ash被委派進行街頭實驗，以不同的奇怪行為測試途人反應。Phoebus知道要在人來人往的路中心做出非常人行為時直言：「其實我係想打死佢㗎！活生生咁打死Sica！」測試過後，眾人正式上演一場前度箍煲、跪地求饒的街頭戲，Sica希望藉此將各人的特色發揮到最大，永遠封存在網絡上，大家可以更留意P1X3L 5G，而不是只留意Sica。這條假新聞片最終在網上獲得逾30萬瀏覽量，不負Sica所望。

Ash希望大家可以跟她來一場接近死亡的體驗，第一關就是笨豬跳（Bungee Jump）。George狠狠地說：「你都黐孖筋！」WinWin亦笑問：「邊個想同你死呀？」Phoebus問：「Ash，你好憎我哋咩？」不過，眾人看過Ash錄下的肺腑之言後均熱淚盈眶，George更大叫：「黐線㗎！情感勒索！」Phoebus笑說：「頭先話唔想跳嘅都唔好意思。」Ash最想Alice陪她體驗這個活動︰「Alice好似以前嘅我，所以我見到佢會心痛，希望佢可以克服恐懼，未來遇見咩事都唔會被難倒。」一開始已害怕到走回車上哭的Alice，最後因為Ash的真摯說話而鼓起勇氣，踏上跳台一躍而下，大家也為她的勇敢歡呼拍掌。

（即時娛樂）